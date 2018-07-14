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14 Temmuz 2018 15:15

Er Meydanı’nda başpehlivanlar, ikinci tur kura çekimini yaptı

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Er Meydanı’nda başpehlivanlar, ikinci tur kura çekimini yaptı

14 Temmuz 2018 15:15

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık ikinci tur kura çekimleri yapıldı.


57 başpehlivanın katıldığı ilk tur kura çekimi sonrası, müsabakaların tamamlanmasının ardından 29 başpehlivan ikinci tur kuralarını çekti. Kurallar gereği, Ali Gürbüz, İsmail Koç ve Faruk Akkoyun güreşmeden üçüncü tura yükseldi.


Geçen yılın şampiyonu İsmail Balaban, ikinci turda yine altın kemerin iddialı isimlerinden Mehmet Yeşil Yeşil ile eşleşti. Kurallar gereği 27-28-29 numarayı çeken başpehlivanlar, Ali Gürbüz, İsmail Koç ve Faruk Akkoyun güreşmeden üçüncü tura yükseldi.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gününde başpehlivanlık ikinci tur kura çekimleri yapıldı. 29 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, 28 başpehlivan birbiri ile eşleşti. Güreşseverler tarafından favori gösterilen Orhan Okulu, Hasan Cengiz ile Recep Kara, Hasan Tuna ile Fatih Atlı, Onur Balcı ile eşleşti.


Güreşseverlerin altın kemer yolunda iddialı iki ismi İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil ile eşleşmesine ‘Erken final’ yorumları yapıldı.




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