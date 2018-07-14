Er Meydanı’nda başpehlivanlar, üçüncü tur kura çekimini yaptı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık üçüncü tur kura çekimleri yapıldı.

29 başpehlivanın katıldığı ilk tur kura çekimi sonrası, müsabakaların tamamlanmasının ardından 16 başpehlivan üçüncü tur kuralarını çekti.

Geçen yılın şampiyonu İsmail Balaban, üçüncü turda yine altın kemerin iddialı isimlerinden Osman Aynur ile eşleşti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gününde başpehlivanlık üçüncü tur kura çekimleri yapıldı. 16 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, 16 başpehlivan birbiri ile eşleşti. Güreş severler tarafından favori gösterilen Orhan Okulu, Nedim Gürel ile Fatih Atlı İsmail Koç ile, Şaban Yılmaz Ünal Karaman ile Serhat Balcı, Mustafa Batu ile eşleşti. Öte yandan; Ali Yanatma, Hüseyin Gümüşalan ile Hamza Köseoğlu da Faruk Akkoyun ile eşleşti.

Altın kemer yolunda iddialı iki isim Ali Gürbüz ve Recep Kara ile eşleşmesine ‘Erken final’ yorumları yapıldı.