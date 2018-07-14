Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 17:20

Er Meydanı’nda başpehlivanlar, üçüncü tur kura çekimini yaptı

657.

Er Meydanı’nda başpehlivanlar, üçüncü tur kura çekimini yaptı

14 Temmuz 2018 17:20

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık üçüncü tur kura çekimleri yapıldı.


29 başpehlivanın katıldığı ilk tur kura çekimi sonrası, müsabakaların tamamlanmasının ardından 16 başpehlivan üçüncü tur kuralarını çekti.


Geçen yılın şampiyonu İsmail Balaban, üçüncü turda yine altın kemerin iddialı isimlerinden Osman Aynur ile eşleşti.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gününde başpehlivanlık üçüncü tur kura çekimleri yapıldı. 16 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, 16 başpehlivan birbiri ile eşleşti. Güreş severler tarafından favori gösterilen Orhan Okulu, Nedim Gürel ile Fatih Atlı İsmail Koç ile, Şaban Yılmaz Ünal Karaman ile Serhat Balcı, Mustafa Batu ile eşleşti. Öte yandan; Ali Yanatma, Hüseyin Gümüşalan ile Hamza Köseoğlu da Faruk Akkoyun ile eşleşti.


Altın kemer yolunda iddialı iki isim Ali Gürbüz ve Recep Kara ile eşleşmesine ‘Erken final’ yorumları yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç