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14 Temmuz 2018 16:34

Er Meydanı’nda Başpehlivanlık ikinci tur güreşleri sona erdi

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Er Meydanı’nda Başpehlivanlık ikinci tur güreşleri sona erdi

14 Temmuz 2018 16:34

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık ikinci tur güreşleri tamamlandı.


Geçen yılın şampiyonu Başpehlivan İsmail Balaban, ikinci turdaki rakibi Mehmet Yeşil Yeşil’e karşı galip gelerek, altın kemer iddiasını sürdürdü. Başpehlivanlardan Serhat Balcı, Fatih Atlı ise rakiplerini güreşin normal süresinde kısa sürede yenerek, üçüncü tura yükseldi.



Hasan Tuna Er Meydanı’na veda etti


Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin altın kemerli başpehlivanlarından Hasan Tuna, ikinci tur karşılamasından Recep Kara ile güreşti. Er Meydanı’ndaki jübile maçını yapan Tuna, bir süre sonra rakibi Kara’nın elini kaldırarak, kazandığını ilan etti ve Kırkpınar’a veda etti. Her iki pehlivan güreşin ardından dualı çayırda, güreşseverleri selamlayarak, tur attı. Başpehlivanlık güreşlerinde ilk turda genel olarak kürsüye çıkmış olan pehlivanlar rakiplerine karşı galip gelerek, altın kemer yolunda iddialarını devam ettirdi.


Öte yandan üçüncü tura isimlerini yazdıran son 16 başpehlivanın isimleri ise şöyle:


"Ali Gürbüz, İsmail Koç, Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan, Hamza Köseoğlu, Orhan Okulu, Fatih Atlı, Mustafa Batu, Recep Kara, İsmail Balaban, Serhat Balcı, Ali Yanatma, Osman Aynur, Şaban Yılmaz, Ünal Karaman, Nedim Gürel.”




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