Er Meydanı’nda başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık ilk tur kura çekimleri yapıldı. 57 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, geçen yılın şampiyonu İsmail Balaban, başpehlivanlardan İsmail Erkal ile eşleşti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gününde başpehlivanlık ilk tur kura çekimleri yapıldı. 57 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, 56 başpehlivan birbiriyle eşleşirken, başpehlivanlardan Ramazan Bircan ise güreş yapmadan ikinci tura yükseldi.

‘Erken final’ sürprizi yaşanmadı

657 yıllık bitmeyen güreşin devam eden efsanesinde, Kırkpınar’ın altın kemer yolunda güreşseverler tarafından favori gösterilen isimlerden Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Orhan Okulu gibi kürsü ve altın kemer sahibi başpehlivanlar ve son şampiyon İsmail Balaban birbirleriyle eşleşmedi. Bunun neticesinde olası bir erken final ihtimali de ortadan kalkmış oldu.