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20 Kasım 2017 10:52

Ergene Nehri ve Kırkavak Deresi üzerine Sel Erken Uyarı Sistemi kuruluyor

Uzunköprü Belediyesi’nin, Avrupa Birliği Destekli ‘Çevre İçin Risklerin Azaltılması Önlenmesi ve Yenilikçi Araç Gereçler İçin Vizyon / Önlemek’ projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Ergene Nehri ve Kırkavak Deresi üzerine Sel Erken Uyarı Sistemi kuruluyor

20 Kasım 2017 10:52


Avrupa Birliği Bakanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında Uzunköprü Belediyesi tarafından yürütülmekte olan PREVENT/ÖNLEME isimli ve CB005.1.11.165 no’lu proje kapsamında ilk açılış ve basın toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıda Uzunköprü Belediye Başkanı Avukat Enis İşbilen açılış konuşması yaparak, proje çerçevesinde Ergene Nehri ve Kırkavak Deresi üzerine kurulacak olan Sel Erken Uyarı Sisteminin önemini vurguladı.


Toplantıda Bulgaristan ortağı ve Llder Proje Sahibi olan Dimitrovgrad Belediyesinin Başkan Yardımcısı Yaşo Minkov, Bulgaristan tarafında kurulacak olan Orman Yangınları Otomatik Gözetim Kulesi hakkında bilgi verdi.


Uzunköprü ilçesinde yapılacak olan sel erken uyarı sistemin yazılımı ulusal düzeyde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce kullanılan sistemlere entegre olup, belediyede kurulacak olan sel uyarı merkezinden aynı anda verilerin ulusal merkezde de görülmesinin sağlanacağı açıklandı. Ayrıca sel erken uyarı sistemiyle birkaç saniye arayla nehirlerin seviyesi konusunda bilgi akışı sağlanacağı ve ilçede 36-48 saat önceden sel uyarısı alınabileceği bildirildi.


Etkinlikte Uzunköprü Belediyesi tarafından Avrupa Birliğinin PRAG kuralları doğrultusunda gerçekleştirilmiş olan ihale sonucunda seçilen ve erken uyarı sistemini kuracak olan tedarikçi firmayla imza töreni gerçekleştirildi. Sistemin kurulum çalışmalarının Mart 2018’de tamamlanması ve gelecek senenin ikinci çeyreğinde sistemin açılışının yapılmasının planlandığı açıklandı.




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