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Erişilebilir Trakya Üniversitesi için çalışmalar devam ediyor

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün desteğiyle, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, başta Enez Sosyal Tesisleri olmak üzere, farklı yerleşkeleri, engelli öğrenciler ve ziyaretçiler için erişilebilir ve ulaşılabilir hale getirmek amacıyla başlatılan fiziksel yenileme ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor.


Bu kapsamda, kısa süre önce yenilenen Trakya Üniversitesi Enez Sosyal Tesisleri'ni ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ve beraberindeki öğrenciler, Enez Sosyal Tesisleri'nin yeni halinden duydukları memnuniyeti belirterek, tesisin bölgedeki en erişilebilir tesis olduğunu ifade etti ve hayata geçirilen çalışmalar için teşekkür etti.


Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Engelsiz Üniversite birimimizin iş birliğiyle, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, sosyal tesisler öncelikli olmak üzere, üniversitenin tüm yerleşkelerindeki ilgili alanların fiziksel çevre düzenlemesini, planlama ve tasarım aşamasından itibaren engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirmeyi, erişilebilir ve kullanışlı yaşam alanları sunabilmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Projenin fikir sahibi ve yürütücüsü, Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletmeler Genel Koordinatörü Burak İşçimen başta olmak üzere, Daire Başkanı Yücel Kurtdere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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