ESKAD ilk IPA projesini uygulamaya başladı

ESKAD’ın Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde bulunan ALEF isimli dernekle ortaklaşa INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı’na sunduğu ve başarılı bulunarak hibe almaya hak kazandığı, "Efsanelerin Yolu-Sürdürülebilir Kültürel Tarihi Turizmin Geliştirilmesi İçin Yeni Ortaklıklar Kurulması" isimli proje faaliyetleri başladı.

Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde gerçekleştirilen toplantıya ESKAD ve ALEF Yönetim Kurulu üyeleri ile turizm sektörü temsilcileri ve daha önce çeşitli turizm projeleri ile çalışmalar gerçekleştirmiş sivil toplum örgütlerinin proje yöneticileri katıldı.

ESKAD Başkanı Ersin Demir, 2013 yılında kurulan derneğin ilk defa böylesine önemli bir projede ortak olarak yer aldığını söyledi. "Efsanelerin Yolu-Sürdürülebilir Kültürel-Tarihi Turizmin Geliştirilmesi İçin Yeni Ortaklıklar Kurulması" isimli projenin temel amacının, bölgedeki kültürel miras alanlarının ve mistik değerlerin turizmin sürdürülebilirliğine katkı yapmak olduğunu belirten Demir, “Turizmi farklı açılardan ele almak gerekiyor diye düşündük. Bu kapsamda da projemiz için IPA sınırları kapsamındaki bölgelerde efsanevi yerleri keşfetmeyi, bunları anlatmayı ve kamuoyuna farklı açılardan mesaj vermeyi düşündük” dedi.

Projenin uygulama süresinin 1 yıl olduğunu, bu kapsamda Edirne ve Burgaz’da sergi, konser, tiyatro etkinlikleri ve eğitim seminerleri gerçekleştirileceğini, proje kapsamında bir web sayfası hazırlanacağını belirten Demir, Burgaz’da yapılan toplantının, projenin resmi anlamda kamuoyu ile ilk buluşma toplantısı olduğuna da dikkat çekti.

Burgaz’da gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara projenin amacı ve uygulamaları anlatıldı. Daha önceden turizm hedefli IPA projeleri gerçekleştiren çeşitli sivil toplum örgütleri de bu kapsamda yaptıkları faaliyetleri katılımcılarla paylaştı.