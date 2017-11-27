Eski rektör İnci’den özel sanat müzesi

Dr. Osman İnci, Edirne’nin ilk özel sanat müzesini kente kazandırdı.

Trakya Üniversitesi’nde iki dönem rektörlük yapan Prof. Dr. Osman İnci, yaşamı boyunca sahibi olduğu sanat eserlerini, Karaağaç semtinde bulunan ve kendi adını taşıyan özel müzede sergilemeye başladı.

Osman İnci Müzesi, Edirne’nin müze statüsü taşıyan 10’uncu müzesi olma özelliğini taşırken, müzede İnci’nin yaşamı boyunca sahibi olduğu sanat eserleri sergileniyor.

Müzenin açılışında konuşan eski rektör Osman İnci, “Bir ülkenin en büyük zenginliği insandır” dedi. Kültürel yaşam, birlikte yaşama ve demokrasi ilkeleri gibi değerlerin çok önemli olgular olduğuna dikkat çeken İnci, “Toplum sanatla olgunlaşır. Geçmiş ve gelecek sanatla bir arada tutulur. Ne bilim sanattan ne de sanat bilimden ayrı düşünülemez. Bizler için yurttaşlık bilinci, dayanışma ve omuz omuza çalışmak, vazgeçilmez değerlerdir. Umarım Edirne’nin kültür ve sanat hayatına bir katkımız olur” dedi.

Müze açılışına katılan Vali Vekili Mustafa Karslıoğlu Edirne’nin turizm potansiyelinin çok zengin olduğunu ancak turizm pastasından yeteri kadar pay alamadığını belirtirken bunda en önemli etkenin gelen turistin şehre günübirlik gelmesi ve dolayısıyla konaklamaması olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Edirne’de müze sayısının artmasının arzuladıkları bir konu olduğunu belirterek Kırkpınar, Göç gibi tematik müzeler için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Müze Müdürü Binay Sarıgün ise Osman İnci Müzesi’nin Türkiye’nin 238’inci özel müzesi olduğunu ve müzenin kafeterya, sanat galerisi, sergileme salonları ve atölyeden oluştuğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi Konservatuvar Triosu’nun klasik müzik konseri verdiği açılış daha sonra kokteylle devam etti.