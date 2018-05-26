ETSO, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği heyetini ağırladı

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri sonrasında bir araya gelen oda başkanları iki kurumun birlikte yapabileceği çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

"İlimiz ekonomisine katkı sağlamak adına 7/24 çalışmaya gönüllüyüz"

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Bizler iş dünyası temsilcilerinin sözcüleri olarak üyelerimiz ve ilimiz ekonomisine katkı sağlamak adına 7/24 çalışmaya gönüllüyüz. Göreve geldiğimiz günden bugüne çalışmalarımızı da hep bu doğrultuda yürüttük. Önümüzdeki süreçte de birlikte güzel çalışmalar sergileyeceğimizin inancı içerisindeyim. Bu düşünceler ile yeni görevinizde başarılar dilerim" dedi.

Birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağını dile getiren Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ise Zıpkınkurt’a başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Ziyarette Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Demirkan, Hüseyin Çakmak, Bülent Kanlılar, Denetim Kurulu Başkanı Hüseyin Guşa ve Denetim Kurulu Üyesi İbrahim Aldanmaz da bulundu.