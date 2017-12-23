ETSO heyetinden Dubai’ye vizyon ziyareti

27 Edirneli işadamından oluşan bir heyet ile ilin iş dünyasına yönelik bir ilk gerçekleştiren ETSO, Ortadoğu’nun turizm ve ticarette yükselen değerlerinden biri olan Dubai’de 16/19 Aralık tarihleri arasında, fuar ve serbest bölge ziyaretleri yanı sıra, dünya ölçeğindeki firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek, ikili iş görüşmelerinde bulundu. Türk İş Konseyi ile de buluşan heyet, Dubai’deki yatırım olanaklarını ve tecrübelerini kendilerinden dinleyerek, verimli bir seyahati tamamlayıp Edirne’ye döndü.

ETSO’nun 16-19 Aralık tarihlerinde, 3 gün süre ile gerçekleştirdiği Dubai programına katılan 27 kişilik ETSO heyeti, geçtiğimiz Çarşamba akşamı Edirne’ye döndü. Verimli temaslarda bulunan ve yoğun bir programı tamamlayarak dönen heyet, Doğu pazarına yönelik ilk olarak gerçekleştirilen böylesi bir organizasyona katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KOSGEB tarafından desteklenen ve Edirne KOSGEB İl Müdürlüğü Uzmanı Tarık Altuntaş tarafından eşlik ve takip edilen ETSO Dubai Heyet Organizasyonu kapsamında, Uluslararası Sonbahar Ticaret Fuarı ve Uluslararası Teknoloji Fuarı, Rashed Al Kaimah ve Jafza Jebel Ali Serbest Bölgeleri ziyaret edilirken, Türk Ticaret Merkezi’nde düzenlenen ikili işbirliği görüşmelerinde 20 ayrı firma ile bir araya gelindi.

Organizasyon kapsamında, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ve Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları Başkanlarından oluşan heyet, programın ilk günü olan 16 Aralık’ta, Uluslararası Sonbahar Ticaret Fuarı ve Uluslararası Teknoloji Fuarı’nı ziyaret etti. Perakende sektörünün çeşitli ürünlerinin sergilendiği, deri ve deri mamülleri, kozmetik, dekorasyon, yapı malzemeleri ve daha birçok sektörlerden ürünlerin sergilendiği Ticaret Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen Endüstriyel Teknoloji Fuarı’nda ise, sanayi üretiminde kullanılan son model teknolojiler ve ekipmanlar incelendi. Aynı gün Dubai Başkonsolosluğu’na gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Dubai Ticaret Ataşesi Hasan Önal’dan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yatırım Olanakları başlıklı sunumu dinlerken, bölgenin ticari ve ekonomik yapısı, potansiyel sektörler, işbirliği ve yatırım sahaları, yabancı kökenli şirketlere sağlanan teşvikler ve benzeri konularda bilgiler edinildi. Ardından Dubai Başkonsolosu Erdem Ozan’ın da katıldığı görüşme kapsamında, sadece Dubai değil, Birleşik Arap Emirlikleri’nin diğer tüm Emirlikleri ve bölgede yatırımı bulunan Türk işadamları, Türk iş camiasının özellikle hangi sektörlerde faaliyet gösterdiği ve pazardan nasıl istifade ettiği gibi konularda çok değerli bilgiler alındı.

Programın 2. günü olan 17 Aralık 2017 tarihinde ise, Dubai Ticaret Ataşeliği’nin katkıları ile, 27 kişiden oluşan ETSO heyeti, Türk Ticaret Merkezi’nde, 20 ayrı Dubai firmasının geldiği ve yoğun temasların gerçekleştiği ikili işbirliği görüşmelerine katıldı. Heyette yer alan her bir Edirneli firma, kendi muhatabı ile bir araya gelerek tanıştı, işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Yapı malzemeleri, tekstil, franchising ve restaurant işletmeciliği, kuyumculuk ve değerli taşlar ticareti, cam üretimi, hayvancılık ve zahirecilik, yaş sebze meyve ticareti, iklimlendirme, tahıl ticareti, gayrımenkul ve emlak, inşaat ve projelendirme, tıbbi ekipman ve medikal gibi çok çeşitli alanlardan dünya ölçeğindeki Dubai firmaları ile bir araya gelen ETSO heyetinden bazı temsilciler, muhataplarının işini yerinde görmek üzere iş yeri ziyaretlerinde bulundu. İnşaat ziyaretleri, yaş sebze meyve hali ziyaretlerinde bulunan temsilciler, Dubai firmalarını Edirne’ye davet etti. Güçlü iş bağlantılarının kurulduğu ikili işbirliği görüşmelerinden, her bir Edirne firması verimli sonuçlarla ayrıldı.

Aynı gün öğleden sonra, farklı bir Emirlik olan Ras Al Kaimah’a geçilerek, Emirliğin yoğun ilgi gören Serbest Bölgesi’ni tanımak üzere RAKEZ Yönetimi ve Temsilcileri ile Hilton Garden Inn Hotel’de bir araya gelindi. Rakez Ticari Bölüm Başkanı Izzat Barakat, Akademik Bölge Direktörü Taner Topçu, Satış Müdürü Suhail Mohamed ve İş Geliştirme Danışmanı Zehra Fattah tarafından karşılanan ETSO heyeti, serbest bölgenin yapısı, ağırlıklı sektörler, dünya pazarına ulaşım olanakları, vergi muafiyeti ve devlet teşvikleri gibi konularda bilgiler edindi.

Programın son günü olan 18 Aralık 2017 tarihinde ise Dubai Emirliği’nin en büyük Serbest Bölgesi olan Jafza - Jebel Ali ziyareti gerçekleşti. ETSO Heyeti ile eşzamanlı olarak Afyonkarahisar Ticaret Heyeti’nin Dubai’de bulunduğu ve eşlik ettiği ziyaret kapsamında, heyeti Serbest Bölge Parklar ve Limanlar Başkanı Ahmad Sultan Al Haddad karşıladı. Satış Müdürü Faisal Jassem ise, Jafza ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Ortadoğu’nun ticari başkenti olarak kendini tanıtan Jebel Ali Serbest Bölgesi’nin geçtiğimiz yıl Dubai ekonomisinde 348 milyon dolarlık bir ticaret hacmi oluşturduğunun bilgisini verirken, liman ile tüm dünyaya hızlıca ulaşan ağlarına ve rotalarına, serbest bölgede yer alma koşullarına ve istihdam maliyetlerine kadar çok çeşitli konularda bilgiler verdi. Heyetin tüm sorularını detaylı bir şekilde cevaplayan ve sadece Jebel Ali değil, tüm Birleşik Arap Emirlikleri ve Ortadoğu pazarına da ticaret yapmanın detaylarına değinen Jassem, Türk Heyetlerinin kendileri için değerli olduğunu, herhangi bir yatırım söz konusu olduğunda bizzat kendinin ilgileneceğini bildirdi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ise kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederken, özellikle gerçekleştirilen bu ziyaretten sonra heyette gerçekten Dubai pazarına ilginin arttığını ve iş yapmak için istekli firmaların olduğunu, bu ziyaretin yeni ufuklar için bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Dubai Heyeti’nin son durağı ise, aynı gün öğleden sonra Fairmont Otel’de gerçekleştirilen Türk İş Konseyi toplantısı oldu. Çoğunluğu Dubai’de olmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren yaklaşık 150 Türk firmasının üye olduğu, 2005 yılı Şubat ayında Dubai Ticaret ve Sanayi Odası’nın himayesinde ve gözetiminde seçimlerini yaparak 21 Mart 2005 tarihinde de Oda’ya tescil edilen ve Türk işadamları ve profesyonellerinin oluşturduğu Dubai Ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi, ETSO heyeti ile bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Tamimi Consulting DMCC sahibi Fatma Nilgün Erdem, Dubai’de iş yapmanın inceliklerinden bahsederken, prosedürler hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

3 günlük verimli bir programı tamamlayan işadamları gerçekleştirilen böylesi bir organizasyonda edindikleri izlenim ve tecrübelerden memnun bir şekilde ülkemize döndüler. ETSO Dubai Heyet Organizasyonu kapsamında, yoğun iş temasları, ziyaretler ve toplantılar içeren program, gerek Hizmet Merkez Müdürlüğü tarafından, gerekse Dubai Başkonsolosluğu ve Ticaret Ataşeliği tarafından takdir gördü.