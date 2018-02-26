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26 Şubat 2018 15:41

ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren, Enez’in Çınarları ödül törenine katıldı

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ve Enez Esnaf ve Sanatkârlar Odası işbirliği ile düzenlenen "Enez’in Çınarları" ödül törenine, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Eren katıldı.

ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren, Enez’in Çınarları ödül törenine katıldı

26 Şubat 2018 15:41


İngilizce alt yazılı Enez tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan program, açılış konuşmalarının ardından ticarette 30 yıl ve üzeri hizmet vererek, bölge ekonomisine değer katan Enez’li işadamlarına ödül takdim edilmesi ile devam etti.


İlk olarak açılış konuşmasını Enez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İzzet Savuran yaptı. Savuran, bugüne kadar bölgede hizmet vermiş tüm esnaflara hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.


Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Eren, “Enez, gençlik, sağlık, yat, golf gibi çeşitli kollarda bir çok turizm alanını yapabilecek özelliklere sahip. Ancak Enez’de turizmin kalkınması için öncelikli olarak ulaşımın rahat olması gerekir. Bunun için bir an evvel Enez-Keşan yolunun yapılması gerekmektedir. Bizler ekonomik ve sosyal kalkınma için etki alanımızda katma değer yaratarak, gelişmeyi sürekli kılmak misyonu ile yola çıktığımız bu süreçte enerjimizi her zaman iş dünyası temsilcileri, sektör bazlı çalışmalar, turizmin gelişmesi, ekonomik açıdan İlimizin ve ülkemizin kalkınması için harcayacağız. Ekonomiye can veren siz değerli iş dünyası temsilcilerini bugün yapılan ödül töreni vesilesiyle kutluyorum. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.


Tören tüm katılımcılara hediye takdim edilmesi ile son buldu.




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