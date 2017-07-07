ETSO’DAN Ukrayna’ya ticari heyet organizasyonu

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ve Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan’dan oluşan 29 kişilik heyete ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı Mehmet Eren öncülük etti. Program kapsamında, Odessa Bölgesel Ticaret ve Sanayi Odası, T.C. Odessa Başkonsolosluğu, Odessa Ticaret Ataşeliği, Türk-Ukrayna İşadamları Derneği Odessa Temsilciliğini ziyaret eden heyet, Odessa Belediye Başkan Yardımcısının da bizzat yer aldığı ikili görüşme organizasyonuna katıldı. Deniz Ticaret Limanında ise yaklaşık 2 saat süren bir gezi yapan heyet, liman yetkililerinden 141 hektar alan üzerine kurulu, Karadenizin en büyük limanlarından biri olan Seaport hakkında detaylı bilgiler aldı. Aynı zamanda ülke ticaretinin kalbinin attığı yerlerden biri olan liman ziyaretinde ülke ithalatı-ihracatı ve ekonomisi hakkında da geniş bilgi edinme imkanına sahip oldu.

"Verimli olacağına inandığımız bir program oluşturduk"

Programın ilk gününde her iki tarafın Ticaret Odaları arasında gerçekleştirilen birebir görüşmede ETSO Başkanı Zıpkınkurt, "Geçmişte kurulan temaslar neticesinde bugün burada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Seyahatimiz süresince sizin de desteklerinizle mümkün olduğunca dolu ve verimli olacağına inandığımız bir program oluşturduk. Heyet organizasyonu sonunda her bir katılımcının buradan faydalı bilgilerle geri döneceğine inanıyorum. Bizi davet ettiğiniz için tekrar teşekkür eder, biz de sizleri bölgenizdeki işadamlarınızla birlikte Edirne’de ağırlamaktan memnun oluruz" dedi.

Odessa Ticaret Odası ziyaretinin ardından heyetteki katılımcıların birebir sektör muhataplarının yer aldığı İkili Görüşme etkinliğine geçildi. Etkinlik Ticaret Odası organizasyonunda Odessa Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm katılımcıların tek tek muhataplarına kendisini tanıtması yoluyla gerçekleşen etkinlikte Odessa Belediye Başkan Yardımcısı Pavel Vugelman da ETSO heyetine Ukrayna ekonomisi hakkında sunum yaptı. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt da Edirne tanıtım filmi gösterimi öncesinde Edirne ekonomisi ve yatırım imkanları hakkında bir konuşma yaparak Ukraynalı işadamlarını Edirne iş dünyası ile buluşmaya davet etti.

Ukrayna’daki Türk şirketlerinin üst düzey yetkilileri ile görüştüler

İşadamlarının potansiyel iş olanakları fırsatı yakaladığı ikili iş görüşmelerinden sonra heyet, liman gezisi ile ilk günün programını tamamladı.

Programın ikinci gününde ise heyet, organizasyonun hazırlık aşamasından itibaren desteklerini esirgemeyen T.C. Odessa Başkonsolosluğu ve Odessa Ticaret Ataşeliğini ziyaret etti. Odessa Başkonsolosu Cemil Ufuk Toğrul, heyeti makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ticaret Ataşesi Çetin Yılmaz ise heyetle birlikte ilk günkü ziyaretlere de katıldığını ve heyetin daha birinci günden çok başarılı ve etkin bir program gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Başkonsolosluk makamından ayrılan heyet, Türk-Ukrayna İşadamları Derneği Odessa Temsilciliği ile gerçekleştireceği görüşmeye geçti. Burada Arkas Logistics Ukrayna Ülke Müdür Ayhan Akbaba, THY Odessa Genel Müdürü Ayhan Kocaman ve Ulusoy Un Ukrayna Genel Müdürü Yahya Likoğlu ile istişarelerde bulunan ETSO heyeti, Ukrayna’da iş yapma kültürü ile ilgili en pratik bilgileri edinmiş oldu. Ukrayna’nın ülke ekonomisine yön verebilme kabiliyetine sahip Türk şirketlerinin üst düzey yetkilileri ile bir araya gelme imkanı, katılımcılar için programın en verimli bölümlerinden biri oldu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası heyeti kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen resmi ziyaretler, ikili iş görüşmeleri, sektör temsilcileriyle toplantılar ve liman gezisi ile verimli bir seyahati tamamlayarak Edirne’ye döndü.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı Mehmet Eren tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.