Evde sağlık hizmetleri devam ediyor

Murat Devlet Hastanesi bünyesinde başarılı bir şekilde hizmet yürüten “Evde Sağlık Hizmetleri” ailesi her geçen gün katlanarak büyüyor. Binlerce hasta hastaneye gitmeden evinde tedavi olma şansı buluyor.

Evde sağlık hizmetleri sorumlu hekimi Dr. İrfan Özdemir hizmetin ücretsiz olduğunu belirterek, “Her hastanın günlük pansumanı, kan alımı ve hekim önerisi doğrultusunda takiplerine yönelik güçlü ve özverili bir ekip çalışması yürütmekteyiz. Amacımız, eve bağımlı ve bedensel engeli nedeniyle evde tıbbi desteğe ihtiyacı olan hastalarımıza mesleki uzmanlık, beceri ve son tıbbi teknolojiyi etik değerlerle birleştirerek hizmeti evinde aile ortamında sunmaktır. Aile hekimleri vasıtasıyla yapılan başvurular artık 444 38 33 No’lu çağrı merkezinden yapılabiliyor. Hastanın tedavi sürecinde hastaneye nakli gerektiğinde buna hastanın evinde karar vererek hastane ile ev arasındaki nakli gerçekleştiriyoruz. Böylece gereksiz hastane yatışlarının, acil servis başvurularının ve ambulans transferlerinin önüne geçilmekte; kişinin tıbbi durumunda bir zorunluluk yoksa evlerinde kalmalarına olanak tanınarak sağlıklarına evlerinin sıcaklığı ve güveni içinde kavuşmaları sağlanmaktadır” dedi.

Evde sağlık hizmetlerinde bugüne kadar Edirne’de toplam 2 bin 738 hastaya ulaşıldığını belirten Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, “Aktif olarak 685 kayıtlı hastamız mevcut olup; Kasım ayı içerisinde 156 kadın, 88 erkek olmak üzere toplam 244 yeni başlayan hastaya ulaşılmış ve tedavileri için ne gerekiyorsa yapılmıştır. Evde sağlık hizmetlerinde görevli 2 pratisyen hekim, 16 hemşire/sağlık memuru, 2 evde bakım teknikeri, 1 tıbbi sekreter ve 1 sosyal çalışmacıdan oluşan ekibimizle günlük 20 ev ziyareti gerçekleştirilmektedir. Evde bakım hizmeti ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Hedefimiz, memnuniyet odaklı hizmet sunmanın yanı sıra evde sağlık hizmeti almaya ihtiyaç duyan bireylere evinde aile ortamında, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve iyileştirme hizmetleri vermektir. Ayrıca; sağlık hizmeti alan hastalarımızın yakınlarına yapılan eğitim uygulamaları ile de hasta bakımı konusunda daha özgüvenli ve bilinçli katkılarını sağlamış olmaktayız” ifadelerini kullandı.