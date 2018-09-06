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06 Eylül 2018 16:19

Evden ekmek almaya çıktı, bir daha dönemedi

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile kafa kafaya çarpışan motosikletin 83 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Evden ekmek almaya çıktı, bir daha dönemedi

06 Eylül 2018 16:19


Kaza, Keşan-Enez karayolu üzerindeki Orhaniye köyünde meydana geldi. İkamet ettiği Barağı köyünden, her gün ekmek almak ve kahvehanedeki dostlarını ziyaret etmek için Orhaniye köyüne giden Mustafa Palabıyık, motosikletine binerek yola çıktı. Mustafa Palabıyık, bu kez Orhaniye köyüne varamadan yolda trafik kazası yaptı.


Kaza; Enez-Keşan istikametinde seyreden ve Orhaniye köyüne dönmeye çalışan Palabıyık’ın kullandığı 59 KE 623 plakalı motosiklet ile karşı istikametten gelen Halit Karlıdağ (64) yönetimindeki kamyonetin çarpışması sonucu meydana geldi. Mustafa Palabıyık, olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay yerine gelen Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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