Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 12:40

FETÖ’cüleri yurt dışına kaçıran çete çökertildi

Edirne’de, FETÖ’cülere organizatörlük yaptığı tespit edilen ve şüphelileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan 1’i kadın 9 kişi yakalandı.

FETÖ’cüleri yurt dışına kaçıran çete çökertildi

06 Haziran 2018 12:40

Şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle Edirne Adliyesine sevk edildi.


Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda doktor, mühendis, iş adamı gibi meslek gruplarında bulunan FETÖ üyelerini, sığınmacı göçmenlerin arasına sokarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışını sağlayan 1’i kadın 9 kişi gözaltına alındı.


Edirne Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolüne çıkaran şüpheliler, elleri kelepçeli olarak Edirne Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç