Fikirlerin hayat bulacağı projeye TRAKYAKA'dan destek

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan protokol çerçevesinde ‘Bir Fikrim Var' Proje Yarışması düzenlenecek. Her ilde ayrı ayrı düzenlenecek olan yarışma için Edirne'de tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Lisesi konferans salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısına, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve ortaöğretim okullarının yöneticileri katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşma yapan Genel Sekreter Mahmut Şahin ‘Bir Fikrim Var' projesinin Trakya ve Türkiye için önemli bir proje olduğunu vurguladı. Şahin, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Proje ile öğrencilerimiz birçok alanda yaptığı teorik ve pratik çalışmalarını uygulamaya dökebilecek. Çocuklarımız evde, okulda ve sosyal hayatın içerinde hep teorik olarak bir şeyler öğreniyorlar. Bunların uygulaması nasıl olur, acaba nasıl hayata geçirebiliriz diye düşünüyorlardı. Bu proje onların bu fikirlerini ve yaptıkları çalışmaları hayata geçirebilmelerine olanak sağlayacak. Tabi her projede danışman öğretmenlerimiz olacak ve öğrencilerimize yol gösterecek. Bu projenin en önemli çıktıları öğrencilerin bir projeyi hayata geçirmeyi öğrenecek olması ve ekip çalışması alışkanlığı kazanması. Kendisini çözümün bir parçası olduğu anlayan genç daha da özgüvenli olacak. Ve daha azimli bir şekilde çalışacak. Ülkesine milletine faydalı bir birey olacak. ‘Bir Fikrim Var' Projesi Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimizi kapsıyor. Birkaç gün evvel Tekirdağ için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi ve önümüzdeki hafta Kırklareli'nde de bir tanıtım toplantısı düzenleyeceğiz. Bölgemizde ortaöğrenim kurumlarının yeni proje fikirlerini hayata geçirecek ve proje kültürünün oluşmasını sağlayacak böylesine anlamlı bir organizasyona destek vermekten ötürü Ajans olarak çok mutluyuz. Burada emeği geçen herkese teşekkür eder, projenin Bölgemize hayırlı olmasını dilerim.”

Proje ile, ortaöğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri bilgi, beceri ve kazanımları kullanarak; girişimcilik, zeka, bilimsel düşünme, rekabet edebilme biliciyle araştırmaya yöneltilmesi ve teşvik edilmesi hedefleniyor.

Bir Fikrim Var Proje Yarışması; Kodlama ve Robotik, Sağlık, Kişisel ve Sosyal Hizmetler, Turizm, Ticaret ve İş Yönetimi, Tasarım, Üretim ve Mühendislik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanları olmak üzere toplam altı kategoride düzenlenecek. Yarışmaya Edirne'den başvurmak isteyenler 01 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında edirne.meb.gov.tr adresinden başvurularını yapabilecek.

Yarışma sonunda dereceye girenlere proje geliştirme desteği olarak para ödülü, akıllı telefon ve başarı belgesi verilecek.

Bir Fikrim Var Projesi Edirne tanıtım toplantısı verilen kokteylin ardından sona erdi.