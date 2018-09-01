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01 Eylül 2018 11:53

Filibe Başkonsolosundan ETSO’ya ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı M.

Filibe Başkonsolosundan ETSO’ya ziyaret

01 Eylül 2018 11:53

Emre Alp’i ziyaret etti.


Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Taşdemir ve Emre Ray’ın bulunduğu ziyarette Bulgaristan ve Odanın ticari ilişkileri ele alındı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Komşu ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin oluşması ve gelişmesi için Odamızın bir çok çalışması bulunmakta. Bu kapsamda son olarak Bulgaristan ile Türkiye arasında işbirliği ile partnerliğin oluşturulması ve geliştirilmesi için Bulgaristan’ın Sofya şehrinde düzenlenen ’Bulgar-Türk Ticaret Günleri’ etkinliğine katıldık. Bunun dışında Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Haskovo, Yanbol, Burgas şehirleri ile ortak projeler yürütmeye devam ediyoruz. Bulgaristan’da düzenlenen fuarlara katılmanın yanı sıra Odamızın düzenlediği Edirne Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarına Bulgaristan’daki partnerlerimizi davet ederek üyelerimiz ile tanışmalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Başkonsolos Hüseyin Ergani ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilere çok önem verdiklerinin altını çizerek, ticari ilişkilerin artması adına yapılacak tüm çalışmalara hazır olduklarını belirtti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zıpkınkurt, "birlikten güç doğar düşüncesi" ile ortak hareket etmenin ticaretin gelişmesi bakımından önemli rol üstlendiğini vurguladı.




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