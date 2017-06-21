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21 Haziran 2017 12:10

Fotoğraf sevdalılarından gazetecilere iftar

Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği (EFSED) üyeleri, gazetecilerle iftarda buluştu.

Fotoğraf sevdalılarından gazetecilere iftar

21 Haziran 2017 12:10


EFSED üyeleri ve yakınları, iftar yemeğinde basın mensupları ile bir araya geldi. Edirne’de bir ilk olma özelliği taşıyan Foto Kafe’de gerçekleştirilen iftarda, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.


EFSED Dernek Başkanı İlyas Karaman, derneğin kurulduğu günden itibaren daha iyi etkinliklere imza atma noktasında hedef koyduklarını belirterek, "Daha iyi neler yapabiliriz, bir sonraki etkinliğimizde neler yapılabilir bunları konuşuyoruz. Verdiğiniz fikirler de bu noktada bizim için çok önemli oluyor. Foto Kafe bizim faaliyet yerimiz. Burada elimizden geldiğince birçok şeyi yapmaya çalışıyoruz. İyi ki geldiniz" dedi.


Amaçlarının birliktelik sağlamak olduğuna da vurgu yapan Karaman, "Bir çoğunuzla tanışıyoruz ama o kadar yakın ve iç içeyiz ki bu ortamda olmak bizi çok mutlu ediyor. İyi ki geldiniz ve bizi yalnız bırakmadınız. Amacımız hep birlikte olmak. EFSED olarak birçok şeyi göğüslemeye söz verdik. Bunu yaparken nasıl daha iyi yapabiliriz diye uğraşıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.




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