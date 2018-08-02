FSRU Gemi İskelesine karşı imza kampanyası başlatıldı

Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılması planlanan “Saros FSRU Gemi İskelesi” projesine karşı Keşan Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan Kent, Çevre ve Ekoloji Çalışma Grubu imza kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili olarak 19 Temmuz’da gerçekleştirilmesi planlanan toplantı, mekanın yeteri fiziki koşulları taşımadığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Keşan Kaymakamlığından alınan izinle, ortak hazırlanan bir bildiri, sahil kesimindeki köyler ile sahillerde dağıtılırken, imza kampanyası başlatıldı.

Çalışma Grubunun Yürütme Kurulu üyelerinden Hasan Karagöz ve Kerem Harmanlı Erikli’de; Eyyüp Kavazlar ve Aytekin Eliüs’de Sazlıdere ve Gökçetepe’de 1 Ağustos 2018 Çarşamba akşamı, hem imza kampanyası hem de bildiri dağıtımı için çalışmalara başlayarak, buralarda belirlenen isimlerle beraber, hem imza aldı hem de bildirileri vatandaşlara dağıtıldı.