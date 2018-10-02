FSRU projesi toplantısında gergin anlar

Edirne'nin Keşan ilçesi Sazlıdere köyü sınırları içerisinde Saros FSRU Gemi İskelesi Projesine ait Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde gerçekleştirilen "Halkın Katılımı Toplantısı"nda gergin anlar yaşandı.

Halkın katılımı toplantısı Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Konferans ve Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Toplantıya katılan vatandaşlar, projenin Saros Körfezi'ne zarar vereceğini ve bu nedenle yapılmasına karşı çıktıklarını bildirdi. Katılımcılara söz verilmesinin ardından toplanan dilekçeler, Edirne Çevre ve İl Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül'e imza karşılığı verilmek istendi. Bülbül, dilekçeleri imza karşılığında alamayacağını belirtirken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Proje ile ilgili sunumun yapıldığı esnada ise toplantıya katılanlar, slogan attı. Daha sonra dilekçelerin imza karşılığında alınması yönünde yaşanan tartışmaların ardından Bülbül, toplantının yapıldığı salondan ayrıldı.

Belediye binasında Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Kent Konseyi temsilcileri ve Abdullah Bülbül dilekçelerin nasıl alınacağı konusunda bir görüşmede bulundu ancak görüşmede bir mutabakat sağlanamadı. Bunun üzerine açıklamada bulunan Okan Gaytancıoğlu, "Sunumu kimse dinlemedi. Toplantı bitti. Halkımız çok bilinçli. Bu nedenle Saros Körfezi'ne yapılacak olan bu yatırımı kesinlikle istemiyor. Zaten bu bir yatırım değil çevre katliamı. Dilekçeler konusunda halkımızın alternatif dilekçe sunumu var. Burada ısrarla iyi niyet göstermemize rağmen toplantı yapıldı dediler. Toplantı yapılmadı ve toplantının yapılmadığını burada binlerce kişi gördü" dedi.

Konuyla ilgili Abdullah Bülbül ise şunları söyledi:

"Bizim niyetimiz halkımızı bilgilendirmek. Halkımızın dertlerini dinlemeye geldik. Dolayısıyla bu toplantıyı engellemeye çalışanlar oldu. Toplantımızın nihai olmasını talep ettik. Bu konuda bakanlığımızı bildireceğiz. Bundan sonraki kararı bakanlığımız verecek."

"Toplantı yapıldı mı, yapılmadı mı?" sorusuna cevap veren Bülbül, "Değerlendireceğiz. Bizim fikrimiz toplantı nihai olmuştur."