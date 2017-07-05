Galatasaray Başkanı Özbek’e Kırkpınar Daveti

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de davet edildi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan adına Kırkpınar davetiyesi ile minyatür altın kemeri Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek’e iletmek üzere kardeşi ve aynı zamanda Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Özbek’e takdim etti.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanı Dursun Özbek’in kardeşi Galatarasay Yöneticisi Mehmet Özbek’i ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Edirne Belediye Başkanı değerli dostum Recep Gürkan, hem abiniz Galatarasay Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek’i, hem de sizi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde aramızda görmek istediğini iletti. Bu özel davetiyeyi Sayın Başkan Özbek’e iletmek üzere size teslim ediyorum” dedi.

İş adamı ve Galatarasay Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Özbek de davetiyeyi Başkan Özbek’e ulaştıracağını belirterek hem Başkan Gül’e, hem de Başkan Gürkan’a teşekkür etti.