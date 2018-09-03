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03 Eylül 2018 16:06

Gelin ve damadı itfaiye ekibi serinletti

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Mert ve Cansu Engel çiftinin düğününde damadın sıcaktan bunalan arkadaşları serinlemek için Uzunköprü Belediyesine ait itfaiye aracını düğün yerine çağırdı.

Gelin ve damadı itfaiye ekibi serinletti

03 Eylül 2018 16:06

İtfaiye aracındaki suyla damat ıslatıldıktan sonra davetliler serinletildi.


Uzunköprü ilçesinde bir mahalle düğününde sıcaktan bunalan vatandaşları itfaiye ekibi serinletti. Bölgedeki geleneğe göre, düğünün sonuna doğru damat eve girmeden önce suyla ıslatılıyor. Dün gece ise Mert ve Cansu Engel çiftinin düğününde sıcaktan bunalan vatandaşları serinletmek için itfaiye ekibi seferber oldu. Gecenin sonuna doğru düğün alanına gelen itfaiye ekibi vatandaşların yardımı ile önce damadı ıslattı, daha sonra ise ortada oynayan ve sıcaktan bunalan vatandaşları serinletti.




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