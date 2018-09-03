Gelin ve damadı itfaiye ekibi serinletti

İtfaiye aracındaki suyla damat ıslatıldıktan sonra davetliler serinletildi.

Uzunköprü ilçesinde bir mahalle düğününde sıcaktan bunalan vatandaşları itfaiye ekibi serinletti. Bölgedeki geleneğe göre, düğünün sonuna doğru damat eve girmeden önce suyla ıslatılıyor. Dün gece ise Mert ve Cansu Engel çiftinin düğününde sıcaktan bunalan vatandaşları serinletmek için itfaiye ekibi seferber oldu. Gecenin sonuna doğru düğün alanına gelen itfaiye ekibi vatandaşların yardımı ile önce damadı ıslattı, daha sonra ise ortada oynayan ve sıcaktan bunalan vatandaşları serinletti.