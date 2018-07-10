Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 14:52

Genç kızların cenazesinde gözyaşları sel oldu aktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 2 kız kardeş ve kuzenleri, tabutlarının üzerine örtülen tülbentleriyle son yolculularına uğurlandı.

Genç kızların cenazesinde gözyaşları sel oldu aktı

10 Temmuz 2018 14:52

Cenazede gözyaşları adeta sel oldu aktı.


Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin Kavak Mahallesi Boşnak Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treninin raylardan çıkarak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kız kardeşler Özgenur Dikmen (23), Gülce Dikmen (13) ve kuzenleri Sena Köse (15) son yolculuklarına uğurlandı.



Tabutlarına tülbentleri bağlandı


Cenazeye katılan genç kızların arkadaşları, bir an olsun tabutlarının başından ayrılmayarak, dakikalarca gözyaşı döktü. Özgenur ve Gülce Dikmen’in babaları Erdinç Dikmen ayakta durmakta zorluk çekerken, amcaları Murat Dikmen de fenalık geçirdi. Sena Köse’nin babası Gürkan Köse de kızının tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. 3 genç kızın tabutlarının üstüne tülbentleri bağlanarak, son yolculuklarına uğurlandı.


Genç kızların cenazeleri aile ve yakınları tarafından cenaze arabasına taşınarak, defnedilmek üzere Uzunköprü Yeni Şehir Mezarlığı’na götürüldü.



"Enişteleri kurtarma çalışmalarında görev aldı"


Öte yandan, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Basın Sorumlusu Zafer Soykırlı, yazılı bir açıklama yaparak, "Televizyon ve gazetelere yansıyan 112 montlu kişi, 112 ve UMKE personelimizle birlikte kurtarma çalışmalarında bulunan ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Personel/Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapan personelimiz olup, tren kazası sonrasında eşinin 3 tane yeğenini kaybetmiştir. Kendisi kurtarma çalışmalarının tamamında görev almış olup, çalışmalardan sonra bu acı haberi öğrenmiştir" ifadelerini kullanıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç