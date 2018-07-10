Genç kızların cenazesinde gözyaşları sel oldu aktı

Cenazede gözyaşları adeta sel oldu aktı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin Kavak Mahallesi Boşnak Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treninin raylardan çıkarak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kız kardeşler Özgenur Dikmen (23), Gülce Dikmen (13) ve kuzenleri Sena Köse (15) son yolculuklarına uğurlandı.

Tabutlarına tülbentleri bağlandı

Cenazeye katılan genç kızların arkadaşları, bir an olsun tabutlarının başından ayrılmayarak, dakikalarca gözyaşı döktü. Özgenur ve Gülce Dikmen’in babaları Erdinç Dikmen ayakta durmakta zorluk çekerken, amcaları Murat Dikmen de fenalık geçirdi. Sena Köse’nin babası Gürkan Köse de kızının tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. 3 genç kızın tabutlarının üstüne tülbentleri bağlanarak, son yolculuklarına uğurlandı.

Genç kızların cenazeleri aile ve yakınları tarafından cenaze arabasına taşınarak, defnedilmek üzere Uzunköprü Yeni Şehir Mezarlığı’na götürüldü.

"Enişteleri kurtarma çalışmalarında görev aldı"

Öte yandan, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Basın Sorumlusu Zafer Soykırlı, yazılı bir açıklama yaparak, "Televizyon ve gazetelere yansıyan 112 montlu kişi, 112 ve UMKE personelimizle birlikte kurtarma çalışmalarında bulunan ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Personel/Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapan personelimiz olup, tren kazası sonrasında eşinin 3 tane yeğenini kaybetmiştir. Kendisi kurtarma çalışmalarının tamamında görev almış olup, çalışmalardan sonra bu acı haberi öğrenmiştir" ifadelerini kullanıldı.