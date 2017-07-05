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05 Temmuz 2017 16:55

Gençlik kampları kayıtları devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 12-22 yaş arasındaki gençler için 5’incisi düzenlenen deniz ve doğa kampları devam ediyor.

Gençlik kampları kayıtları devam ediyor

05 Temmuz 2017 16:55


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kamplarda gençler, kişisel gelişim eğitimleri, kitap okuma saatleri, okçuluk, rafting, spor faaliyetleri, el sanatları, tiyatro ve müzik, deniz ve havuz etkinlikleri gibi birçok faaliyette akranlarıyla birlikte bir hafta boyunca keyifli bir tatil geçiriyor.


Edirne’den kalkan otobüslerle ulaşımın sağlandığı kamplara yaz döneminde 340 gencin gitmesi planlanıyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu gençlik kampında ulaşım dahil bütün ihtiyaçlar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de veriliyor.


Yaz Gençlik Kamplarında son 5 dönemin kayıtları devam ederken başvurular 10 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Yaz kamplarına katılmak isteyenler, başvuru formuna http://kampbasvuru.gsb.gov.tr/Basvuru.aspx adresinden ulaşabilecek.




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