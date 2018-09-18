Göbek atıp, saç tıraşı yaptılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde minik Yalçın Efe'nin ilk saç tıraşı adeta şölen eşliğinde yapıldı.

Yeni Mescit Mahallesi'nde Yalçın Efe'nin ilk saç tıraşı oyun havaları eşliğinde yapıldı. Romanların kültüründe yer alan adette küçük erkek çocuklarının saç tıraşı düğün havasında yapılıyor. Yalçın Gümüş ile Hayriye Gümüş'ün oğulları Yalçın Efe de ilk saç tıraşını düğün dernek havasında oldu. Yalçın Efe'nin anne ve babası gelin-damat gibi giyinirken, davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar roman havaları eşlinde göbek attı.

Yalçın Efe, ilk saç tıraşını annesinin kucağında oldu.

Saç tıraşı sırasında takı da yapıldı.

Yıllardan beri süren geleneğin ayakta tutulması için çaba veriliyor.