Göçmen kaçakçılarına 23 bin TL ceza

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceçiftlik köyünde M.F. (36) yönetimindeki araçta Bangladeş uyruklu 9, Boztepe köyünde de V.K. (47) idaresindeki araçta Bangladeş ve Pakistan uyruklu 14 olmak üzere toplam 23 kaçak yakaladı.

Gözaltına alınan sürücüler M.F. ve V.K. işlemlerinin ardından serbest bakılırken, kaçaklar Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Diğer yandan göçmenleri taşıyan araçların sürücülerine göçmen başına biner TL olmak üzere toplam 23 bin TL ceza uygulandığı öğrenildi.