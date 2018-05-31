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31 Mayıs 2018 17:40

‘Gönül Elçilerinin’ eğitim verdiği öğrencilerden muhteşem konser

Gönül elçileri projesi kapsamında Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında görevli öğretim görevlileri tarafından çeşitli okullarda okuyan öğrencilere verilen müzik eğitimi ile oluşturulan koro, davetlilere muhteşem bir konser verdi.

‘Gönül Elçilerinin’ eğitim verdiği öğrencilerden muhteşem konser

31 Mayıs 2018 17:40


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen “Gönül Elçileri Projesi” kapsamında Edirne Valisi Günay Özdemir’in eşi Nurcan Özdemir, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun eşi Nilgün Tabakoğlu’nun öncülüğünde Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile ilkokul öğrencilerinin hazırladığı “Geleceğim Sensin” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Edirne Valisi Günay Özdemir’in yanı sıra Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, davetliler ve öğrenci velileri katıldı.


Edirne Valisi Günay Özdemir’in eşi Nurcan Özdemir yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan ’Gönül Elçileri’ projesi ilimizde büyük bir heyecanla devam etmektedir. Rektörümüz eşi ile birlikte yürüttüğümüz projede devlet konservatuvarındaki değerli hocalarımız tarafından çeşitli okullarda okuyan öğrencilerimize hiçbir menfaat beklemeden eğitim vermişler ve ortaya böyle güzel bir sonuç çıktı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gönül Elçileri Doç. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, Dr. Öğretim Üyesi Musa Eren İşkodralı, Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Öner Dinç, Dr. Öğretim Üyesi Zerrin Tan, Öğretim Görevlisi Sela Can Dökmeci, Araştırma Görevlisi Ümit Çavuş, Öğretim ele. Gizem Alkan ve Adnan Sever, Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, ETSO Ortaokulu, Ferah, Fevzi Paşa, Gazi, Hacı İlbey Mensucat Santral, İstiklal, Meriç, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Mustafa Necati, Ticaret Borsası, Yusuf Hoca ilk ve ortaokulu öğrencilerinden oluşan öğrencilere müzik eğitimi verildi.


Aylardır süren eğitimin ardından konser veren öğrencilerle yakından ilgilenen Edirne Valisi Günay Özdemir ve eşi Nurcan Özdemir, projeye destek verenler ile Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gönül Elçileri’ne teşekkür belgelerini verdi.




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