Gönüllüler bu kez de gurbetçilerin çöplerini temizledi

Akman, sosyal medyadan oluşturduğu etkinlikte Türk ve Yunan doğaseverlerden oluşan 10 kişilik ekibi bir araya getirerek iki ülke arasındaki tampon bölgede bulunan çöp yığınlarını temizledi. Gurbetçilerin yoğun olarak çalıştıkları ülkelere dönüş yaptığı dönemde doğa ve çevre temalı programlarıyla tanınan aktivist Güven İslamoğlu’nun Kapıkule yolundan paylaştığı bir fotoğraf ülke gündemine oturarak çevre duyarsızlığını gözler önüne sermişti. Söz konusu paylaşımın ardından çöpler toplanırken, bu durum Edirneli doğaseverleri de harekete geçirdi.

EDOSK Başkan Yardımcısı Orkun Akman, sosyal medyadan doğa dostu 10 gönüllü aradığını söyleyerek Yunanistan-Edirne arasındaki tampon bölgedeki çöp yığınlarını temizleme çağrısı yaptı. Akman’ın, “Peki tampon bölgedeki pislikleri kim temizleyecek? Edirne’den en az 10 gönüllü arıyorum çöp toplamak için. Bisikletlerimizle çıkıp Kastanies’ta frappe içip döneceğiz. Ne dersiniz?” şeklinde paylaşımı birçok kişi tarafından beğenilip ilgi görmüştü. Akman’ın çağrısına kulak veren 10 gönüllü Pazarkule Sınırı’nda buluştu. Yol kenarındaki çöpleri toplamak için kolları sıvayan Türk-Yunan doğaseverler yaklaşık 2 saatlik süreçte 300 kiloya yakın çöp toplayarak örnek bir davranışa imza attı. EDOSK Başkan Yardımcısı Orkun Akman konuyla ilgili yaptığı açıklamada amaçlarının çevreye karşı duyarlılık kazandırmak olduğunu söyledi.

"Sosyal medyadan bir araya geldik"

Geçtiğimiz ay Kapıkule yolundaki manzaranın bir daha yaşanmaması ve insanlara farkındalık kazandırma hedefiyle bu etkinliği düzenlediğini belirten Akman, “Bilindiği üzere Avrupa’ya açılan kara sınır kapıları geçtiğimiz ay çok yoğun günler yaşadı. Kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluştu. Bu da bir takım sıkıntıları beraberinde getirdi. Özellikle etrafa çöp atma konusunda bir takım sıkıntılar oldu. Biz de sosyal medyada Türk ve Yunan doğaseverler toplanıp bir araya gelerek böyle bir kampanya başlattık” dedi.

Etkinlik süresince yoldan geçen Yunan ve Türk vatandaşların da zaman zaman durup kendilerine destek verdiğini, çöp topladığını söyleyen Akman, “Türk tarafının da Yunan tarafının da dokunamadığı ara sınırdaki tampon bölgedeki çöpleri hem Türk hem de Yunan 10 doğaseverle birlikte toplama işine koyulduk. Etkinliğin devamında bisikletle ve yaya olarak da katılan oldu. Sonunda hep birlikte karşı tarafa geçip Yunanistan’da vakit geçirdikten sonra geri döndük” ifadelerini kullandı.