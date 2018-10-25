Gribe dikkat, ölümle sonuçlanabilir

Bülent Halil Havza, "Gribal enfeksiyon en çok yaşlı hasta gurubunda tehlikeli oluyor. Kronik hastalığı olanlarda, hamile ve çocuk hastalarda da tehlikeli. Grip, zatürreye çevirebilir. Yaşlı ve kronik ağır hastalığı olanlarda ölüm nedenlerinden bir tanesi, zatürre. Grip hafife alınmamalı” dedi.

Gribal enfeksiyonlarda el yıkama alışkanlığının ve hasta kişilerin veya hasta kişilerle temas eden, aynı ortamı paylaşanların maske kullanmasının etkili korunma yöntemlerinden olduğunu belirten Havza, "Diğer bir korunma yöntemi risk altındaki bireylerin aşılanmasıdır" dedi.

Gribal enfeksiyonda hasta şikayetlerine değinen Havza, "Devam eden yorgunluk, kas ağrıları, baş ağrısı ve ateş görülür, öksürük sıklıkla vardır. Gribal enfeksiyonlarda bronşit gibi akciğer enfeksiyonlarına daha sık yakalanılır" dedi.

Grip aşısı hakkında bilgi veren Havza, "Grip aşısı, uygulandığı insanlarda yüzde 70 ile yüzde 90 oranında gribe karşı bir bağışıklılık sağlar. Yüzde 10 ve yüzde 30 arasında da herhangi bir etkinlik göstermeyebilir. Bu kişinin burada verilen aşıya karşı bağışıklık oluşturabilme yeteneğiyle ilişkilidir. Grip aşısı her ne kadar bağışıklık oluşturmasada özellikle yaşlı bireylerde etkinliği gribe bağlı oluşacak komplikasyonlar üzerinde çok belirgindir. Özellikle yaşlılarda görülen zatürre, kalp krizi, felç ve ölüme kadar götüren hastalıklar için önemli ölçüde koruma sağlar. Grip aşısı, grip virüsüne karşı korunmak isteyen herkese karşı uygulanabilir ama özellikle uygulaması gereken hastalık grupları hamileler, 50 yaş veya daha yaşlı kimseler, kronik hastalığı bulunan kişiler, sağlık alanında çalışan doktor, hemşire ve sağlık personelidir. Grip aşısına karşı daha önce alerjik reaksiyonu olduğu saptanmış olan kişiler, yumurtaya karşı alerjisi olan kişiler, grip aşısı uygulandıktan sonra 6 hafta içinde bir otoimmün sinir sistemi hastalığı olan guillian, BARRE sendromu adı verilen hastalığa yakalanan kişilere ikinci kez grip aşısı uygulanması çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ateşli dönemdeyken grip aşısı uygulanmaması ve bu dönemin üzerinden tam iyileşme sağlandıktan ve 1 hafta geçmesinden sonra grip aşısı uygulanması uygundur" dedi.

Çocuklarda gribe dikkat çeken Havza, "Sağlıklı çocukta birkaç gün içinde şikayetler azalır. Ancak, çocuklarda ateş, koyu kıvamlı burun akıntısı öksürük, kulaklarda dolgunluk hissi, kulak ağrısı ve işitmede azalma şikayeti varsa mutlaka bir hekime danışılmalıdır. Çocuklarda gribal enfeksiyon sonrası sinüzit, ortakulak iltihabı, bademcik iltihabı, ve alt solunum yolu enfeksiyon. görülebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Havza, "Enfeksiyon durumunda bol bol dinlenmek ve bol sıvı almak genelde hastalığın iyileşmesini sağlamaktadır. Ancak, bazı durumlarda, doktorunuz size antiviral ilaçlar almanızı önerebilir. Belirtileri fark etmenizden hemen sonra almaya başladığınız antiviral ilaç, hastalığın süresini kısaltmaya ve ciddi komplikasyonların oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir" diye konuştu.