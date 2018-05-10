Gümrük kaçağı yavru köpekler ihaleye çıkarıldı

Köpekler için ihaleye katılan 5 kişi, 350 TL ila 2 bin 700 TL arası fiyat teklifi sunduğu bildirildi. Kızı için ihaleye katılan Serkan Oktay, 900 TL kesin satış bedeli ile yavru köpeğin sahibi oldu.

Edirne’de, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen çeşitli cinslerde 30 yavru köpek, Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünce açık ihaleyle satışa çıkarıldı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünce 10 Mayıs 2018 tarihinde saat 10.00’da açık artırma suretiyle 2 Çin Aslanı, 9 King Charles, 6 Maltese Terrier, 6 Samoyet, 4 Pekingese ve 3 Pug cinsi olmak üzere toplam 30 yavru köpeğin köpeğin açık ihale ile satışı gerçekleştirildi.

350 TL ila 2 bin 700 TL arası teklifler verildi

Kapıkule Gümrük Kapısı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası J-1 Bölümü’nde gerçekleştirilen ihaleye, 5 kişi katıldı. Gün öncesinden teminat bedellerini yatıran şahıslar, 30 gümrük kaçağı yavru köpek ihalesinde 350 TL ila 2 bin 700 TL arası fiyat verdiği açıklandı. İhale sonuçlarının kurul değerlendirmesi sonrası Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye giren şahıslara bildirileceği belirtildi.

30 yavru köpekten 1’si kesin satış oldu

Edirne’de, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen çeşitli cinslerde 30 yavru köpek, Edirne genelinde 2 farklı yediemin evinde gönüllü kişiler tarafından bakılıyor. Gönüllü olarak yedieminlik yapan Emirhan Kırışık isimli genç, gümrük kaçağı köpeklerin ihale ile satışının ticaret olarak kullanan kişilere tepki göstererek, uzun vadede sahiplenmek isteyen kişilerin almasını tercih ettiğini söyledi.

Kızı için girdiği ikinci ihalede ‘Pug’ı aldı

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünce 10 Mayıs 2018 tarihinde saat 10.00’da açık artırma suretiyle 2 Çin Aslanı, 9 King Charles, 6 Maltese Terrier, 6 Samoyet, 4 Pekingese ve 3 Pug cinsi olmak üzere toplam 30 yavru köpeğin köpeğin açık ihale ile satışı gerçekleştirildi. İkinci kez ihaleye katıldığını dile getiren Serkan Oktay, küçük kızının Pug cinsi köpek için evinde yer dahi hazırladığını belirterek, “Geçen ihalede satış gerçekleşmeyince kızım çok üzülmüştü. Yerini dahi hazırladı evde. Bu kez 900 TL teklif verdim ve kesin satış oldu. Geçen ihalede 150 TL teklif vermiştim” dedi.

Öte yandan, ihaleye katılan diğer 4 kişi 29 farklı köpek için 350 TL ila 2 bin 700 TL arası fiyat teklifi sunduğu bildirildi. İhale sonuçlarının Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye giren şahıslara bildirileceği belirtildi.