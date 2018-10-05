Güneş tarlasında hasat yapıldı: 190 bin KWh elektrik

Edirne'nin Keşan ilçesi Yenimuhacir beldesi yakınlarında 26 dönüm üzerine kurulan güneş enerji santralinde ayda 15 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiliyor.

Keşanlı girişimci iş adamı Volkan Kuru, kurduğu güneş enerjisi santrali ile ayda 175-190 bin KWh (kilowatt/saat) arası elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.

“7 aydır üretim yapmaktayız”

7 aydır üretim yaptıklarını söyleyen Volkan Kuru, "Keşan'ın Yenimuhacir beldesinin merasında güneş tarlası kurduk. Bu proje için 2014 yılında Trakya Elektrik Dağıtım AŞ.'ye (TREDAŞ) başvuru yaptık. Tarım dışı arazide güneş enerjisi üretmek için izin istedik. TREDAŞ da bize bu konuda yardımcı oldu. 2014 yılında lisanssız 1 megawattlık güneş enerjisi üretim tesisi kurmak amacıyla çağrı mektubu aldık. Bu mektubu aldıktan sonra belli başlı işlemler var. İşlemlerde sırasıyla şöyle; yerin imarı, projenin çizilmesi ve onaylatılması, sahada uygulamanın yapılması. Bu aşamalar yaklaşık 2,5 yıl sürdü. 2017 yılının ekim ayında başladığımız uygulama yaklaşık 3 ay sürdü. 2018'in Şubat ayı ortalarında geçici kabulümüzü yaptık. Mart ayında elektrik üretmeye başladık. Yaklaşık 7 aydır üretim yapmaktayız" dedi.

"15 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiyoruz"

Ayda 175-190 bin kWh (kilowatt/saat) arası elektrik ürettiklerini ifade eden Kuru, şunları söyledi:

"Bu güneşin durumuna göre değişiyor ve şu anlama geliyor; Keşan gibi 60 bin nüfuslu bir yerde 15 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiyoruz. 26 dönümlük alana kurulu olan güneş enerji santralimizde 4 bin 400 adet güneş panelimiz, 20 tane 50 kW'lık inverter ile 990 KW üretim yapmaktayız. Güneşsiz günlerde üretimimiz yarı yarıya düşmekte."

"Trakya genelinde kurulu olarak 8 megavatlık güneş enerji santrali var"

Uyguladıkları projenin başarılı olduğunu dile getiren Kuru, "Trakya genelinde kurulu olarak 8 megavatlık güneş enerji santrali var. Bu santraller, yüzde 90 kapasiteyle hepsi çalışıyor. Bölgemizde bunun gibi yatırımların yapılması muhtemeldir, yapılabilir. Ben tavsiye ederim. Türkiye'nin her yerine yapılması faydalı olur. Bu iş yerli üretilen ürünlerle de yapılabilir. Üretime başladıktan sonra da doğalgaz gibi elektrik gibi şeylere para vermiyorsunuz. Güneşten gelen radyasyonu elektrik enerjisine çeviriyorsunuz. Bunun buradaki alıcısı TREPAŞ. Yapmak isteyen kişilere bu yatırımı tavsiye ederim. Ülkemizin selameti açısından faydalı bir yatırımdır" dedi.