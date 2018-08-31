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31 Ağustos 2018 13:53

Gurbetçiler akın akın dönüyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuklarında Kapıkule’de uzun kuyruklar oluşturdu.

Gurbetçiler akın akın dönüyor

31 Ağustos 2018 13:53

Kavurucu sıcağın altında Kapıkule’den çıkış yapmayı bekleyen gurbetçiler, "Reisimiz de bir görsün bizim şu rezilliğimizi. Biz gurbetçiyiz, elin Bulgar’ı bizi böyle süründürüyor" dedi.


Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirip Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşadıkları bölgelere dönen gurbetçiler, Kapıkule’de çift sıra 6 kilometre kuyruk oluşturdu. Kavurucu sıcağın altında Kapıkule’den çıkış yapmayı bekleyen gurbetçiler, herkesin bu yıl özellikle çok fazla araçla geldiği ve aynı anda dönüş yoluna geçtikleri için uzun kuyrukların kaçınılmaz olduğunu belirtti.



Bir ayda 113 bin 518 araç, 556 bin 148 yolcu çıktı


Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Sahası’nın yaklaşık 500 adet araç alabilecek kapasitede olduğu, Bulgaristan Gümrük Sahası’nın ise yaklaşık 350 araç kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Açıklamada, "2018 Ağustos ayındaki 30 günlük sürenin sadece 4 gününde 2017 yılına göre çıkış yapan araç sayısında düşüş olmuş, kalan 26 günde 2017 yılına göre artış bulunmaktadır. Bu artış gün bazında yüzde 78 ile yüzde 7 oranında olmuştur" denildi. 2017 yılı Ağustos ayında 95 bin 400 adet yolcu aracı çıkış yapmışken, bu rakam 2018 yılı Ağustos ayında yüzde 19’luk bir artışla 113 bin 518’e ulaşmıştır. Ağustos ayı boyunca 556 bin 148 yolcu çıkış yaparken, saatte 200 araç çıkış yapıyor" denildi.



Kapıkule’de dönüş kuyruğu çift sıra 6 kilometre


Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye’de anavatanlarında geçirmek isteyen gurbetçilerin, geliş yolculuklarındaki uzun araç kuyruğu manzaraları, dönüş yolculuklarında da aynı görüntülere sahne oluyor. Yaşadıkları ülkelere dönmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı’nda çift sıra 6 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.




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