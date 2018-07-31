Gurbetçilere Edirne’yi tanıtan vali

Kapıkule Sınır Kapısı’nda açılan stantta Edirne’nin gezilecek görülecek tarihi mekanları, konaklanacak ve alışveriş yapılacak yerleri anlatılıyor.

Edirne’deki sınır kapılarını kullanarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden ülkeye giriş yapan gurbetçi vatandaşlara Edirne’yi tanıtıp kent turizmine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Vali Özdemir, "Özellikle bu sene Edirne tanımı ile ilgili de gelen gurbetçi vatandaşlarımıza Edirne’yi de tanıtmaya çalışıyoruz. Edirne’deki tarihi, turistik yerleri gezip burada dinlenmelerini en azından sağlamaya çalışıyoruz. Bu da son 1 ay içerisinde hissedilmeye başlandı. Edirne’ye gelen misafirlerimiz memnun olmaya başladı. Esnaflarımız da bu konudan memnun. Onlar da gelen misafirlerimize iyi davranış gösteriyorlar ve bu bizi sevindiriyor" dedi.

"Şehrimize çok iyi bir avantaj sağladığımızı düşünüyoruz"

Misafirlerin memnuniyetini arttırmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Özdemir, "Bildiğiniz gibi il merkezinde 3 tane tanıtım merkezimiz var. Selimiye’de, Kapıkule’de ve Pazarkule’de tanıtım merkezi kurduk. Böylelikle Edirne’yi daha iyi tanıttığımızı, ilimizi daha iyi tanıttığımızı düşünüyoruz ve turizm anlamında şehrimize çok iyi bir avantaj sağladığımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Temmuz ayında 727 bin vatandaş geçiş yaptı"

Özdemir son olarak, "Bu sene hem yoğun bir sezon geçirdik, hem de gurbetçilerimizle ilgili sıkıntı olmadan iyi bir hizmet verdik. Öncelikle tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz geçen yıllarda bazı tedbirler alınmıştı, elektronik sistemle müracaatlar ve daha sonra buradaki görevlilerin arttırılması, kamera sistemleri, plaka tanıma sistemleri gibi birçok sistem devreye sokuldu. Bunlarla beraber bu sene Temmuz ayında 727 bin vatandaş geçiş yaptı. Bu rakam geçtiğimiz yıl 616 bin civarındaydı. Bu yıl oldukça arttı. Böyle olmasına rağmen herhangi bir yoğunluk, yığılma görmedik. Bu da bizim bu bölgede aldığımız tedbirlerin ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.