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26 Haziran 2017 12:38

Gurbette öğrenim gören uluslararası öğrencileri yalnız bırakmadı

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Ramazan Ayı boyunca, Edirne’de öğrenim gören uluslararası öğrencileri yalnız bırakmadı.

Gurbette öğrenim gören uluslararası öğrencileri yalnız bırakmadı

26 Haziran 2017 12:38


Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, dernek olarak Edirne’ de öğrenim gören ve ailelerinden uzakta gurbette Ramazan geçirmekte olan uluslararası öğrencileri yalnız bırakmadıklarını söyledi.



“Diş kirası hediyelerini dağıttık”


Çalışkan, “Öğrencilerle birlikte iftar yemekleri organize ettik hep birlikte oruçlarımızı açtık. Farklı renkler, farklı sesler ve farklı ırklar olmamıza rağmen biz bir millet olduğumuza inanıyoruz. İftar yemeklerimizden sonra öğrencilerimize eski geleneklerimiz ile tanıştırdık. Osmanlı’da Diş kirası denilen bu hediyenin zarif gerekçesi ise davetlilerin o gece zahmet edip gelerek hane sahibinin sevap kazanmasına vesile olması olarak açıklanırdı. Bizlerde bu geleneği öğrencilere anlatarak iftar sonrası kendilerine diş kirası hediyelerimizi dağıttık.


Çalışkan ayrıca dernek olarak Ramazan ayı boyunca tespit ettikleri evlerde kalan uluslararası öğrencilere gıda erzak kolileri dağıtımı gerçekleştirdiklerini ve Ramazan Bayramında da öğrencilerle dernek binasında bayramlaşma programında baklava ikramında bulunduklarını ve çeşitli bayram hediyeleri dağıttıklarını belirterek öğrencilerin aile özlemlerini gidermeye çalıştıklarını belirtti.


Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, “Derneğimize ve öğrencilerimize destek olan tüm yardımseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.




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