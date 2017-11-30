Hafif ticari takla attı: 2 yaralı

Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne’nin Keşan ilçesi Bahçeköy yakınlarında D-110 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi istikametinden Edirne’nin Keşan ilçesi yönüne gitmekte olan Muhammet A. yönetimindeki 34 YA 0174 plakalı hafifi ticari araç, Bahçeköy yakınlarında kontrolden çıkıp yolun sağ tarafına savrularak takla attı. Kazada, sürücü Muhammet A. ve yanında bulunan Nurşa A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.