Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 13:34

Hain darbe girişimi nedeniyle iptal edilmişti, bu yıl sahne alacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçtiğimiz yıl 655’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri konserlerini hain darbe girişimi nedeniyle iptal ettiklerini hatırlatarak, "Bu yıl biraz o açığı da kapatmak için birçok sanatçımız geliyor.

Hain darbe girişimi nedeniyle iptal edilmişti, bu yıl sahne alacak

04 Temmuz 2017 13:34

Aleyna Tilki de sahne alacak" dedi.


3 gün boyunca Sarayiçi Er Meydanı’nda pehlivanların mücadelesini izleyecek olan güreşseverler, Kırkpınar Haftası boyunca da eğlencenin tadına varacak. Son dönemin parlayan isimleri arasında gösterilen ve polemikleri ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminden düşmeyen isim Aleyna Tilki, Kırkpınar’da sahne alacak.



"Güreşseverler çok keyifli bir Kırkpınar geçirecekler"


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl hain darbe girişimi bütün konserlerimizi iptal etmiştik. Hiç yapmamıştık. Bu yıl biraz o açığı da kapatmak, halkımızın moral motivasyonunu yükseltmek amacıyla birçok sanatçımız geliyor. İlyas Yalçıntaş, Aleyna Tilki, Kıraç, Volkan Konak ülkemizin çok sevdiği sanatçılarımız geliyor. Eminim ki hem Edirneliler hem de Edirne’ye gelen misafirlerimiz çok keyifli bir Kırkpınar geçirecekler bu yıl" ifadelerini kulandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    36°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:30
  • İkindi :17:31
  • Akşam :21:00
  • Yatsı :23:02
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!