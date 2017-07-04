Hain darbe girişimi nedeniyle iptal edilmişti, bu yıl sahne alacak

Aleyna Tilki de sahne alacak" dedi.

3 gün boyunca Sarayiçi Er Meydanı’nda pehlivanların mücadelesini izleyecek olan güreşseverler, Kırkpınar Haftası boyunca da eğlencenin tadına varacak. Son dönemin parlayan isimleri arasında gösterilen ve polemikleri ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminden düşmeyen isim Aleyna Tilki, Kırkpınar’da sahne alacak.

"Güreşseverler çok keyifli bir Kırkpınar geçirecekler"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl hain darbe girişimi bütün konserlerimizi iptal etmiştik. Hiç yapmamıştık. Bu yıl biraz o açığı da kapatmak, halkımızın moral motivasyonunu yükseltmek amacıyla birçok sanatçımız geliyor. İlyas Yalçıntaş, Aleyna Tilki, Kıraç, Volkan Konak ülkemizin çok sevdiği sanatçılarımız geliyor. Eminim ki hem Edirneliler hem de Edirne’ye gelen misafirlerimiz çok keyifli bir Kırkpınar geçirecekler bu yıl" ifadelerini kulandı.