Haksızlığa kızdı, avukat oldu

Altun, "Hukukun iyi işlemesi ve yerindeliği bakımından avukatlara her zaman ihtiyaç vardır" dedi.

Kırıkkale Üniversitesinden geçtiğimiz yıl mezun olan Edirne Barosu stajyer avukatlarından, Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun’un kızı Büşrahan Altun, Baro Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle avukatlığa adım attı. Baro Başkanı Av. Özgür Yıldırım ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş’in de katıldığı törende Altun’u, ailesi, sevenleri ve avukat arkadaşları yalnız bırakmadı.

Baro Başkanı Özgür Yıldırım da Büşrahan Altun’un oldukça başarılı bir staj dönemi geçirdiğini ifade ederek, Kendisi çok başarılı bir staj dönemi geçirdi. Meslekte de aynı başarıları tekrarlayacağından şüphem yok. Kendisine tekrar başarılar diliyorum. Ailesinin de gözü aydın olsun. Darısı tüm ruhsat bekleyen stajyer kardeşlerimize inşallah" diye konuştu.

Avukat Büşrahan Altun, Baro Başkanı Özgür Yıldırım’la birlikte meslek yemini etti ve cübbesini yanında staj yaptığı Avukat Bedia Mirzabey’in elinden giydi.

"Hukukçu olmaya, aileme yapılan bir haksızlık sonucu gönül verdim"

Hukukçu olmaya 2008 yılında ailesine yapılan bir haksızlık sonucu karar verdiğini sözlerine ekleyen Altun, "Hukukçu olma fikrine 2008 yılında aileme yapılan bir haksızlık sonucu gönül verdim. Bu sebeple stajıma o yıllarda dava dilekçesi yazmakla başladım diyebilirim. Charles Dickens’ın yaptığı tespitteki gibi ’kötü insanlar olmasaydı iyi avukatlar olmazdı’. Savunma hakkı vazgeçilmesi mümkün olmayan üstün bir haktır. En önemli teminatı da avukatlık mesleğidir. Aslında avukatların yaptığı işlerde elle tutulur gözle tutulur somut bir olgu yoktur. Bizler toplumu iyileştiriyor, sorunları çözüyoruz. Gerginliği azaltıp hataları düzeltiyor, insanları yükünü üstlenip nihayetinde topluma barış getirmeyi üstleniyoruz" dedi.