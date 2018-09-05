Halk Sağlığı Haftası başladı

Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri Edirne Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen açılış yürüyüşüyle başladı. Edirne Atatürk Anıtı önünden başlayıp Cuma pazarına kadar Saraçlar Caddesi boyunca devam eden yürüyüşe Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz ile İl Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı.

Yürüyüşün sonunda konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "’Hareketsiz yaşam ile mücadele et’ sloganıyla Halk Sağlığı Haftası’nın kapsamında çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Bu hafta kapsamında halkın hareketli bir yaşam sürmesinin amaçlıyoruz. Vatandaşlarımıza hareketli yaşamın önemini anlatacağız. Onlarla etkinlikler yaparak katılımlarını sağlayacağız. Halk Sağlığı Haftası bu hafta boyunca sürecektir. Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, eğitimler düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek halk sağlığı çalışmalarının temel amaçlarındandır" dedi.

Halk sağlığı haftası etkinlik programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce 5 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’da Edirne Karaağaç’ta ’Sağlık için hareket et’ bisiklet turu ve 6 Eylül Perşembe günü saat 14.00’da Lalapaşa Vaysal Köyünde ’Kendine bir iyilik yap, her gün 10 bin adım at’ doğa yürüyüşü gerçekleştirileceği bildirildi.