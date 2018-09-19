Hareketli bir yaşam için yürüdüler

Avrupa Birliğinin gerçekleştirdiği ve Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Edirne Belediyesi, ‘Spor Kıyafetlerle Yürüyoruz' etkinliği gerçekleştirdi. Öğrencilerin de ilgi gösterdiği ekinlikte sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla elma ve su dağıtıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Edirne Belediyesi, Barış Parkı'nda ‘Spor Kıyafetlerle Yürüyorum' etkinliği düzenledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen etkinliğe öğrenciler de ilgi gösterdi. Öğretmenlerinin eşliğinde sabah saatlerinde parka gelen öğrenciler, ellerindeki Türk bayrakları ile yürüdü. Edirne Belediyesi tarafından katılımcılara sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla elma ve su dağıtıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası'na çeşitli etkinliklerle katkı sağladıklarını ifade eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, “Hareketli yaşama dikkat çekmek için gerçekleştirdiğimiz etkinliklere devam ediyoruz. Sağlıklı bir yaşam için hareket etmek, özellikle de yürüyüş yapmak çok önemli. Çocuklarımıza spor yapmanın önemini çok küçük yaşta anlatmamız, onlara bu alışkanlığı kazandırmamız gerekmektedir. Bu yüzden etkinliğimize öğrencilerimizi de davet ettik. Etkinlikler kapsamında da 22 Eylül Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü'nde ‘Bir Gün Otomobilsiz Yaşamayı Deneyelim' sloganıyla Tunca Köprüsü Nikah Salonu'nun önünde otomobilleri bırakarak, Edirne Belediyesi Kent Ormanı'na kadar yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüşümüze de tüm Edirne halkını davet ediyorum” dedi.