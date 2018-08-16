Hatalı sürücüye kırmızı düdük projesi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Meriç Nehri Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen ‘Bu bayramda bende trafik polisim’ programına, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, müdür yardımcıları, trafik polisleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Proje tanıtımı öncesi çocuklarla tek tek ilgilenen Emniyet Müdürü Kurt, özellikle bayramlarda yaşanan trafik yoğunluğu ve beraberinde gelen kazalar ile ilgili çocukları, ebeveynlerinin trafikte hata yapmamaları konusunda nasıl uyarabileceklerini anlattı.

‘Hatalı sürücüye kırmızı düdük’ lansmanının ardından çocuklara, kırmızı düdükleri, şapka ve tişörtleri hediye edildi.

“Maalesef ölümlü kazaların çoğu sürücü hataları”

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, özellikle bayram dönemlerinde trafikte yaşanan yoğunluklarda meydana gelen ölümlü kazalarının büyük bir bölümünün sürücü hatalarından kaynaklandığını dile getirerek, “Trafikte alt yapı eksikliğimiz olduğunu düşünmüyoruz. Daha çok sürücüye bağlı hatalarımız var. Bunları önleme anlamında da biz ekiplerimizle normal trafik denetimlerimizin dışında özellikle bayram zamanlarında daha fazla bir trafik yoğunluğu oluyor. Ve maalesef insanlarımız bayram kutlamaya giderken acı haberlerle karşılaşıyor, bayramları zehir oluyor” dedi.

“Çocuklarımızın temelden otokontrollünü geliştirecek bir proje”

Emniyet Müdürü Kurt, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İç İşleri Bakanlığı’nın ülke genelinde çocuklara yönelik farkındalık oluşturma adına ‘hatalı sürücüye kırmızı düdük’ uygulaması başlatıldığını belirterek, “Bayram öncesi bizler mevcut ekiplerimizi üçe katlayacağız ve denetimlerimizi arttıracağız. Çocuklarımız içinde daha temelden bilinçlendirmek için çocuklarımızın da bize bu konuda destek olmaları için, bir otokontrol sistemi sağlamak için bu sene ‘Bu bayramda bende trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ kampanyası başlatıldı” diye konuştu.