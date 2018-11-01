İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Havası en kirli ilçe Keşan'da hava kalitesi yükseldi

Edirne’nin Keşan ilçesinde doğalgaz kullanımının artması hava kirliliği değerlerini düşürdü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde doğalgaz kullanımının artması hava kirliliği değerlerini düşürdü.


Geçtiğimiz yıllarda hava kirliliği ile gündemden düşmeyen Keşan'ın hava kalitesi ilçede doğalgaz kullanımının başlamasıyla birlikte yükseldi. İlçede doğalgaz kullanılmaya başlanmasın ardından SOS veren değerler normale döndü. Keşan'ın hava değerleri 29 Ekim Pazartesi gününden bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın www.havaizleme.gov.tr uzantılı web sayfasında “iyi” olarak nitelendirilen 0-50 bareminde seyretti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.