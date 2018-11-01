Havası en kirli ilçe Keşan'da hava kalitesi yükseldi

Edirne'nin Keşan ilçesinde doğalgaz kullanımının artması hava kirliliği değerlerini düşürdü.

Geçtiğimiz yıllarda hava kirliliği ile gündemden düşmeyen Keşan'ın hava kalitesi ilçede doğalgaz kullanımının başlamasıyla birlikte yükseldi. İlçede doğalgaz kullanılmaya başlanmasın ardından SOS veren değerler normale döndü. Keşan'ın hava değerleri 29 Ekim Pazartesi gününden bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın www.havaizleme.gov.tr uzantılı web sayfasında “iyi” olarak nitelendirilen 0-50 bareminde seyretti.