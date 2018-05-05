Hayatlarında ilk kez sınır kapısı gördüler

Pasaport ve vizesi olmayan ziyaretçiler, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a geçemese de hayatlarında ilk kez sınır kapısıyla tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Pazarkule Sınır Kapısı tabelası önünde hatıra fotoğrafı çekilen gurup sınır kapısının güvenlik tellerine dokunarak Yunanistan’a gitmiş kadar oldular.

Turist rehberi Nagihan Akın, rehberlik ettiği grubun Pazarkule Sınır Kapısı’nı görmenin kendilerine mutluluk verdiğini belirterek, “Benim grubum Yalova Altınova’dan geliyor. Bugün Pazarkule Sınır Kapısını görmeye geldik grubumla. Herhangi bir sınır kapısı daha önce hiç görmemişler. O yüzden ben Pazarkule Sınır Kapısı’nı göstermeye geldim. Yunanistan hakkında kısa bilgiler verdim grubuma. Sınır geçemiyorlar pasaport ve vizeleri olmadığı için ama mutlu oldular buraya geldikleri için” dedi.

Pazarkule Sınır Kapısını ziyaret eden Ahmet Şen, “Biz Yunanistan göçmeniyiz. Buraya gelmem beni çok duygulandırdı. Eskiden yaşadığımız toprakların kokusu burnuma geldi” dedi.

Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı, Edirne’ye gelen yerli turistlerin uğrak noktalarından biri.