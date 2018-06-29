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29 Haziran 2018 13:16

Hayvan sever iş adamı yavru yunusu hayata döndürdü

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yayla Sahilinde turistik tesis işleten ve aynı zamanda 643.

Hayvan sever iş adamı yavru yunusu hayata döndürdü

29 Haziran 2018 13:16

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası olan Edirneli hayvan sever iş adamı Mustafa Altunhan, sahile vuran yavru yunusu, uzun uğraşlar sonucu yeniden denizle buluşturdu.


Saros Körfezi’nde etkili olan lodos nedeniyle sabah saatlerinde karaya vuran yunus balığını kendi imkanlarıyla tekrar denizle buluşturan Altunhan, o anları sosyal paylaşım sitesi hesabından da canlı olarak paylaştı.


Karaya vuran yunusun yaralı da olduğunu aktaran Altunhan, şiddetli dalgalara rağmen yavru yunusu denizin derinliklerine kadar götürdü. Altunhan’ın bu davranışı sahildeki vatandaşlar ve sosyal medya üzerinden de takdirle karşılandı.




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