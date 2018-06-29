Hayvan sever iş adamı yavru yunusu hayata döndürdü

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası olan Edirneli hayvan sever iş adamı Mustafa Altunhan, sahile vuran yavru yunusu, uzun uğraşlar sonucu yeniden denizle buluşturdu.

Saros Körfezi’nde etkili olan lodos nedeniyle sabah saatlerinde karaya vuran yunus balığını kendi imkanlarıyla tekrar denizle buluşturan Altunhan, o anları sosyal paylaşım sitesi hesabından da canlı olarak paylaştı.

Karaya vuran yunusun yaralı da olduğunu aktaran Altunhan, şiddetli dalgalara rağmen yavru yunusu denizin derinliklerine kadar götürdü. Altunhan’ın bu davranışı sahildeki vatandaşlar ve sosyal medya üzerinden de takdirle karşılandı.