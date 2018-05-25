HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile partilileri, güvenlik güçleri tarafından cezaevine 5 kilometreden fazla yaklaştırılmadı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile beraberindeki HDP’li grup, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmek için kente geldi. Buldan ve Temelli, yaklaşık bir hafta önce Adalet Bakanlığı’na görüşme ve ziyaret taleplerinde bulunduklarını iddia ederek, kendilerine olumsuz yanıt verildiğini söyledi.

5 kilometreden fazla yaklaştırılmadılar

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmek için, Edirne’ye gelen HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli, söz konusu cezaevine 5 kilometre mesafede, güvenlik güçleri tarafından karşılandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı güvenlik güçleri tarafından bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri alınırken, cezaevi geçişi için yalnızca Buldan ve Temelli’nin bulunduğu makam aracına izin verildi.

Demirtaş’ı göremeden döndüler

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli, yaptıkları açıklamada, HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş’ı, tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etmek için yaklaşık bir hafta öncesinde Adalet Bakanalığı’na başvuruda bulunduklarını, ancak cezaevinde kendisi ile görüşme taleplerine cevap verilmediği ve cezaevine 5 kilometre mesafede basın açıklaması yapabileceklerine izin verildiğini söyledi.

Buldan: “Demirtaş için TRT’ye başvuru yaptık”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Onu burada rehin olarak tutmak onun dışarıya sesinin yansımasını engellemek anlamına gelmemelidir. Demirtaş’ın sesi her yerde olacak. Görüntüsü her yerde olacak. TRT için başvuru elbette ki yaptık. TRT’de propaganda yapma hakkı diğer Cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili adaylarına nasıl tanınıyorsa Demirtaş’a da tanınmalıdır. Bununla ilgili hukuki ve yasal süreci başlattık” dedi.