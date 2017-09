Hekim adaylarına ilk ders

Dr. Cem Uzun verdi.

Uyum Programı kapsamında Ratip Kazancıgil Derslik Binasında ders veren Prof. Dr. Cem Uzun, "33 sene önce ben de sizler gibi tıp eğitimine başladım. Sizler Trakya Üniversitesini seçen şanslı öğrencilersiniz. Hepinize hoş geldiniz diyor bundan sonraki eğitim hayatınızda da başarılar diliyorum" dedi.

Ardından Edirne’yi ve üniversiteyi öğrencilere tanıtan Prof. Dr. Uzun, Edirne’nin tarihte tıp eğitimi alanında önemli bir yeri olduğunu söyleyerek 2. Bayezid Külliyesi’nin öneminden bahsetti. Rektör Vekili Uzun, zamanının en önemli eğitim ve sağlık kurumu olan ve şu anda üniversiteye bağlı Sağlık Müzesi olarak varlığını devam ettiren bu önemli eserin öğrenciler tarafından mutlaka ziyaret edilmesini istedi.

Tıp biliminin sürekli geliştiğini ve buna göre hekimlerin de kendilerini sürekli güncel tutmalarının gerekliliğine değinen Prof. Dr. Cem Uzun, bu amaçla yaptıklarından bahsederek üniversite kütüphanesinin 7/24 açık olduğunu vurguladı ve öğrencilerden buradan faydalanmalarını istedi.

Öğrencilerden her zaman not tutmalarını isteyen Rektör Vekili Uzun, "Kalem ve kağıdın yerini alan bir teknoloji yok. Hocalarınızla konuşurken sürekli not tutun. Bunlar sizin düşüncelerinizi şekillendirecektir. Bizim dileğimiz sizin en iyi eğitimi almanız. Bunun için sizin düşünceleriniz de önemli. Empati yapmanızı öneririm. Karşınızdaki hastayı bir yakınınız gibi düşünün. Anneniz, babanız, kardeşiniz gibi. Onlar için nasıl bir tedavi istersiniz. Onlar için nasıl bir hekim istersiniz. Bunu düşünün ve ona göre çalışın. Bu sizi en iyi hekim yapacaktır" ifadelerini kaydetti.

Edirne’de medeniyetin izlerinden bahseden Rektör Vekili Prof. Dr. Cem Uzun, Osmanlı’dan gelen bilim ve tıp eğitimi geleneğinin Trakya Üniversitesinde devam ettiğini söyleyerek üniversitenin kalite ve akreditasyon çalışmalarına değindi. Prof. Dr. Cem Uzun "Hocalarımızın desteği ile akreditasyon çalışmalarımız tamamlanıyor. Çok kısa bir süre sonra uluslararası akreditasyon sahibi olacağız. Buradan aldığınız diploma tüm dünyada geçerli olacak. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Derste Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir de bulundu.