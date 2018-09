Hekim adaylarına ilk ders Rektör Tabakoğlu'ndan

Trakya Üniversitesi'nde, hekim adaylarına ilk ders rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından verildi.

Tıp öğrenimlerine 10 Eylül'de gerçekleştirilen “Beyaz Önlük Töreni”yle başlayan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yeni öğrencilerine, “Uyum Programı” kapsamında, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk dersini, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dr. Ratip Kazancıgil Derslik Binası'nda verdi. İlk derse, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa İnan ve Prof. Dr. Ahmet Tezel, akademisyenler ve Tıp Fakültesi'nin çiçeği burnunda öğrencileri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu kendisini tanıtarak başladığı ilk derste, öğrencilerle sohbet ederek, tıp öğrenimi ve hayata dair önemli tavsiyelerde bulundu. Tabakoğlu konuşmasında, “Artık hepiniz Trakyalısınız, Trakya Üniversitelisiniz. Hepiniz bizim de evlatlarımız oldunuz. Sizleri böyle pırıl pırıl görmek bizleri mutlu ediyor. Ülkemizin en önemli, en nadide şehirlerinden biri olan Edirne'de öğrenci olmanın ayrıcalığını sonuna kadar yaşayın. Edirne bir öğretmendir, kültür ve medeniyetlerin buluşma noktasıdır, çoğulculuğun, çok kültürlülüğün, birbirinden beslenen farklı kültürlerin merkezidir. Şu an aktif olarak kullanılan iki kilisesi, Avrupa'nın en büyük 2. sinagogu ve elbette dillere destan Selimiye Camii'nin burada olması bunun ispatı olsa gerek. Sultan 2. Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzemiz, bu kadim topraklarda şekillenen, çağının çok ötesindeki tıp anlayışı konusunda siz Tıp Fakültesi öğrencilerimize her zaman yol gösterici olacaktır. 400 yıl boyunca Osmanlı Barışı'nın hüküm sürdüğü bu topraklar ve Edirne, medeniyetimizin geldiği noktanın en güzel örneğidir” ifadelerini kullandı.

“Zamanınızı iyi değerlendirin, çünkü telafisi mümkün değil”

Öğrencilere multidisipliner olmanın, her konuda, her alanda bilgi biriktirmenin, kişisel gelişime önem vermenin de en az tıp eğitimi kadar önemli olduğunu anlatan Rektör Tabakoğlu, “Çalışın, her zaman çok çalışın. Etrafınızı iyi gözlemleyin, her zaman farklı olanın peşinden koşun, soru sorun, sormaktan, daha fazlasını istemekten çekinmeyin. Yeni buluşlar geliştirmeye odaklanın ve bunun için kendinizi her alanda olabildiğince besleyin. Hiçbir çalışmanız, çabanız asla boşa gitmeyecektir. Bir ömür boyunca gururla taşıyacağınız bu mesleğin en temel bilgilerini bu sıralarda öğreneceksiniz. Kendinizi bir film stüdyosunda düşünün. Ya başrol oyuncusu olacaksınız ya da figüran. Benim size tavsiyem başrol için elinizden geleni yapmanız. Bunun için de derslerde katılımcı olun, kliniklerde hastalara yakın olun, onların acısını paylaşın, hissedin. Hocalarınızı zorlayın. Kitaplarda gördüğünüz bilgilerle sınırlı kalmayın. Bilgi koskocaman bir deniz, bildiklerimiz ise sadece, o denize elimizi soktuktan sonra tek bir parmağımızda kalan serinlik. Bu nedenle derinleşin, bilginin sınırlarını zorlayın, her gün daha da çok kafa yorun. 10 yıl sonra kendinizi nerede görmek istiyorsanız ona göre planlar yapın. Zamanınızı iyi değerlendirin, çünkü telafisi mümkün değil” dedi.

“Uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz”

Trakya Üniversitesi'nin hedeflerinden de bahseden Rektör Tabakoğlu, bu hedeflere ancak öğrencilerle birlikte ulaşılacağına inandığını ifade ederek, “Uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz. Bunu sağlarken de kaliteden asla taviz vermeden, niteliği artıran çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun en somut örneği olarak Tıp Fakültemizin uluslararası akredite olmasını gösterebiliriz. Mezun olacağınız fakülteden alacağınız diploma, tüm dünyada geçerliliği olan bir diplomadır. Bu üniversitenin öğrencileri olmaktan gurur duyacağınıza hiç şüphem yok” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ilk dersin ardından, Dr. Ratip Kazancıgil Derslik Binası'nda Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından açılan stantları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.