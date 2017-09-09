Hem vatandaş hem de esnaf uskumrunun fiyatından dertli

Keşan Belediyesi Balık Pazarında uskumru tezgahları süsledi. Pazarcı esnafı vatandaşın ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Vatandaşlar ise fiyatların yüksek olduğunu ifade ederek, balık fiyatlarını et fiyatlarıyla kıyasladı. Keşan Belediyesi Balık Pazarında uskumru kilosu 30 TL’den alıcı buldu. Keşan Belediyesi Balık Pazarı esnafı Ufuk Nurat, “Son 10 yıldır ilk kez bu kadar bol uskumru görüyoruz. İlgi çok ama alan yok. Vatandaş sadece bakıyor. Fiyatlar çok yüksek. 1 kasa uskumrunun fiyatı 250 TL. Şu anda uskumru ızgaralık. Yağlı dönemde” dedi.

Balık fiyatların yüksek olduğunu belirten Necmi Tuna isimli vatandaş ise “Son yıllarda tezgahlarda bu kadar bol uskumru görmüyorduk. Bu kadar bol olmasına rağmen kilosu 30 TL’den satılıyor. Bugün etin kilosu 40 TL. Fiyatlar konusunda dertliyiz. Millet bu fiyatlardan balık yiyemez” şeklinde konuştu.