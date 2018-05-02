Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 17:19

Hiç nota bilmeden albüm çıkardı

Edirne’de, yaklaşık 40 yılını amatör olarak müziğe veren Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Islattı, Edirne’yi anlatan parçaların bulunduğu ’Şehr-i Sultan Edirne’ adlı enstrümental albüme imza attı.

Hiç nota bilmeden albüm çıkardı

02 Mayıs 2018 17:19


Trakya Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olan Hasan Islattı, 9 yaşından bu yana merak saldığı ve uzun yıllar hobi olarak sürdürdüğü müzik sevgisini Edirne sevdasıyla birleştirerek bir albüm çıkardı.


Bağlama, org gibi 26 farklı müzik enstrümanı hiç nota bilmeden çalan ve söz konusu albümün bestelerini hazırlayan Islattı, Türkiye’nin ünlü müzisyenleriyle hazırladığı ’Şehr-i Sultan Edirne’ isimli albümünü basın toplantısıyla tanıttı.


Islattı bestelerinin tamamen kendisine ait olduğu albümün, ’Selimiye’, ’Şifahene’, ’Kırkpınar’ gibi isimleri olan ve toplam 7 parçadan oluşan bir albüm olduğunu söyledi.



Albüm lansmanı 14 Mayıs’ta


Islattı, albümün lansmanını 14 Mayıs Pazartesi akşamı 20.00’da gerçekleştirileceğini belirterek, "Sezai Irmak Art Academy Şelale Salonu’nda gerçekleştireceğiz. Edirne’ye ilk sunumunu orada yapacağız. Orhan Gencebay bir söz söyler; ’Ben besteyi yapıyorum. Ne zaman ki beste halka indi, o albüm artık benim değil halkındır’ der. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. 14 Mayıs’a kadar bu albüm benim. 14 Mayıs’tan sonra bu albüm artık Edirne’nin. Bu nedenle ben o gece bütün Edirne’yi davet ediyorum. Benim albümüm değil, sizin albümünüz. Kendi albümünüze katılmanızı diliyorum. Edirne’ye sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi.



"Notadan anlamam"


"Ben müzisyen değilim, Almanca öğretmeniyim" diyen Islattı, "Ben notadan hiç anlamam, nota hiç bilmiyorum. Nota hiç bilmeden bu albümde Türkiye’nin ’A Takımı’na müzik yönetmenliği yaptım. Zor oldu. Onlar için de zor oldu. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Diğer albümlerde harcadıkları zamanın 3-4 katını harcadılar. Çünkü demoları kulaktan dinlete dinlete çaldırdım. Nota olmayınca dinletmem gerekiyordu. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Sisli
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç