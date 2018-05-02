Hiç nota bilmeden albüm çıkardı

Trakya Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olan Hasan Islattı, 9 yaşından bu yana merak saldığı ve uzun yıllar hobi olarak sürdürdüğü müzik sevgisini Edirne sevdasıyla birleştirerek bir albüm çıkardı.

Bağlama, org gibi 26 farklı müzik enstrümanı hiç nota bilmeden çalan ve söz konusu albümün bestelerini hazırlayan Islattı, Türkiye’nin ünlü müzisyenleriyle hazırladığı ’Şehr-i Sultan Edirne’ isimli albümünü basın toplantısıyla tanıttı.

Islattı bestelerinin tamamen kendisine ait olduğu albümün, ’Selimiye’, ’Şifahene’, ’Kırkpınar’ gibi isimleri olan ve toplam 7 parçadan oluşan bir albüm olduğunu söyledi.

Albüm lansmanı 14 Mayıs’ta

Islattı, albümün lansmanını 14 Mayıs Pazartesi akşamı 20.00’da gerçekleştirileceğini belirterek, "Sezai Irmak Art Academy Şelale Salonu’nda gerçekleştireceğiz. Edirne’ye ilk sunumunu orada yapacağız. Orhan Gencebay bir söz söyler; ’Ben besteyi yapıyorum. Ne zaman ki beste halka indi, o albüm artık benim değil halkındır’ der. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. 14 Mayıs’a kadar bu albüm benim. 14 Mayıs’tan sonra bu albüm artık Edirne’nin. Bu nedenle ben o gece bütün Edirne’yi davet ediyorum. Benim albümüm değil, sizin albümünüz. Kendi albümünüze katılmanızı diliyorum. Edirne’ye sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi.

"Notadan anlamam"

"Ben müzisyen değilim, Almanca öğretmeniyim" diyen Islattı, "Ben notadan hiç anlamam, nota hiç bilmiyorum. Nota hiç bilmeden bu albümde Türkiye’nin ’A Takımı’na müzik yönetmenliği yaptım. Zor oldu. Onlar için de zor oldu. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Diğer albümlerde harcadıkları zamanın 3-4 katını harcadılar. Çünkü demoları kulaktan dinlete dinlete çaldırdım. Nota olmayınca dinletmem gerekiyordu. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.