Hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde cep telefonu satışı yapılan bir dükkandaki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 yaşındaki Y.Ç, çarşı merkezinde bulunan bir cep telefonu dükkanına girerek hırsızlık yaptı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüleri inceleyen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Y.Ç.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.