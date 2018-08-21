Hudut Kartalları, Kurban Bayramı’nı sınırları gözetleyerek geçiriyor

24 saat aralıksız devriye gezip, termal kameralarla gözetleme yapan askerler, sınırı geçmeye çalışan terör örgütü üyelerine ve göçmenlere göz açtırmıyor. Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan sınır hattındaki Şehit Er Cumali Tüter Hudut Takım Karakolu’nda vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı’nı ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşları ile kutluyor.

Türkiye-Yunanistan sınır hattındaki Şehit Er Cumali Tüter Hudut Takım Karakolu’nda, gece gündüz, yaz kış, kar yağmur demeden görev yapmanın onurunu taşıyan hudut kartalları, Kurban Bayramı’na asker ocağında girdi.

Bayram günü ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşayan kahraman Mehmetçikler, anne, baba ve aileleriyle birlikte olmasalar da "ikinci ailem" dedikleri komutanları ve silah arkadaşlarının yanında olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Askerlerin bayramını kutlamak için Şehit Er Cumali Tüter Hudut Takım Karakolu’na gelen 3. Hudut Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Ali Alak, Şehit Er Cumali Tüter Hudut Takım Karakol Komutanı Piyade Asteğmen Mehmet Iskan tarafından hudut tekmiliyle karşılandı.

Karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde Ali Alak, askerlerin bayramını tek tek kutladı. Bayramlaşma töreninin ardından gözetleme kulesine geçen Alak Burada, sınırda gözetleme yapan Piyade Sözleşmeli Er Tuncay Varlıbaş’tan gözetleme tekbiri aldı.

“Hudutta görev yapmak her askere nasip olmaz”

Karabük’te yaşayan Piyade Er Burak Satuk, ailesinin ve Türk Milletinin bayramını kutlayarak, “Öncelikle bugün bizlerle beraber olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Askerlik ve hudut hizmeti kutsaldır. Bu kutsal görevi özellikle hudutta yapmaktan dolayı gurur duymaktayız. Hudutta görev yapmak her askere nasip olmaz. Burada, karakolda arkadaşlarımızla birlikte onur ve gurur verici bu görevi yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Buradan ailemin ve milletimizin Kurban Bayramı’nı kutlarım" diye konuştu.

Ailemin ve milletimizin Kurban Bayramı’nı kutlarım

Hudutta görev yapan Piyade Er Yasin Şanlıtürk ise ailesinin Karaman’da yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi: "Öncelikle karakolumuza hoş geldiniz. Eğitim merkezine müteakip görev yerim 1. Hudut Tabur Komutanlığı’na çıktı. Görev yerime katıldıktan sonra Şehit Er Cumali Tüter Hudut Takım Karakolu’na görevlendirildim. Onur ve gurur verici bu görevinden dolayı çok mutluyum. Vazifemin önemini ve ciddiyetini bilerek, Türk askerine yakışır şekilde görev yapmaktayım. Ailemin ve milletimizin Kurban Bayramını kutlarım."

"Milletimiz güvenle yaşamlarına devam etsin"

Şehit Er Cumali Tüter Hudut Takım Karakol Komutanı Piyade Asteğmen Mehmet Iskan, "Bu özel günde bizlerle beraber olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz. Karakol Türkiye-Yunanistan sınırında bulunmaktadır. Hudut emniyeti karakolumuz tarafından büyük bir özveriyle sağlamaktadır. Karakolda görev yapan Mehmetçikler, evlerinden ve ailelerinden uzaklarda, zor şartlarda gece gündüz, 24 saat esası ile hudutta görevlerini yeni getirmektedirler. Parolamız hudutta görev yapmak her askere nasip olmaz vecizesidir. Hudutta görev yapan tüm personel bu ayrıcalığın farkında olarak vazifesini cansiperane bir şekilde ifa etmektedir. Personelimizin disiplini tam moral ve motivasyon yüksek olup hudutta görev yapmaktan gurur duymaktadırlar. Askerlik hizmeti sırayla icra edilmektedir. Bizlerden önce de aynı hizmet büyüklerimiz tarafından layıkıyla icra edilmiştir. Burada yaşanacak anılar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bizler buradayken milletimiz güvenle yaşamlarına devam etsin. Çünkü biz buradayız. Öncelikle ailem, şehit ve gazi aileleri ile diğer asker ailelerinin de Kurban bayramını kutlar, aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifa temenni ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından askerler, bayramlaşmaya devam etti. Hudut Kartalları, bu bayram da ailelerinden uzakta, sınırlarımızdan geçmeyen çalışan terör örgütlerini ve kaçak geçişlerine izin vermiyor.